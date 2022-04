KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Monday (April 25, 2022).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 25-04-2022 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= Aba Ali H. Sec MRA Sec Hum Network Limited 500,000 7.50 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 7.50 Next Capital Arif Habib Ltd Kohinoor Tex 2,842,000 64.35 Total/Weighted Avg. Rate 2,842,000 64.35 AKD Sec. M/s. Ktrade Securities Systems Ltd. 4,997 405.93 Total/Weighted Avg. Rate 4,997 405.93 Arif Habib Ltd. M. M. M. A. Khanani Worldcall TelecomLtd 4,000,000 1.75 Total/Weighted Avg. Rate 4,000,000 1.75 ================================================================================================================= Total Turnover 7,346,997 =================================================================================================================

