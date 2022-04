KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (April 11, 2022).

======================================================================================================= CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ======================================================================================================= Member Company Turnover Rates Name of Shares ======================================================================================================= Darson Sec. Avanceon Limited 46,000 96.20 Total/Weighted Avg. Rate 46,000 96.20 KHS Securities Azgard Nine Ltd. 500,000 19.10 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 19.10 Insight Sec. Engro Fertilizers 255,000 92.80 Total/Weighted Avg. Rate 255,000 92.80 Ismail Iqbal Sec. Fauji Cement 1,300,000 17.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,300,000 17.50 KHS Securities Frieslandcampins Engro 60,000 119.00 Total/Weighted Avg. Rate 60,000 119.00 Intermarket Sec. Ghani Global Holding 3,500 16.86 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 16.86 Alfalah Sec. Habib Bank Ltd. 75,000 116.75 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 116.75 Ismail Iqbal Sec. Hub Power 350,000 72.60 Insight Sec. 115,000 72.35 Total/Weighted Avg. Rate 465,000 72.54 Arif Habib Ltd. Hum Network Limited 500,000 6.79 Fawad Yusuf Sec. 1,500,000 8.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 8.07 Fawad Yusuf Sec. Jah. Siddiqui & Co. 3,145,000 15.21 Total/Weighted Avg. Rate 3,145,000 15.21 JS Global Cap. Maple Leaf Cement 525,000 35.70 Total/Weighted Avg. Rate 525,000 35.70 Foundation Sec. Mughal Iron & Steel 42,095 91.00 Total/Weighted Avg. Rate 42,095 91.00 Sherman Sec. Pakistan Reinsurance 4,500 29.46 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 29.46 B&B Sec. Sui Southern Gas 10,000 9.57 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 9.57 Bhayani Sec. TRG Pakistan Ltd. 6,917 76.10 Arif Habib Ltd. 200,000 81.00 Fawad Yusuf Sec. 702,000 81.76 Total/Weighted Avg. Rate 908,917 81.55 B&B Sec. Tri-Star Power 97,000 4.20 Total/Weighted Avg. Rate 97,000 4.20 AKD Sec. Worldcall Telecom 39,000,000 2.03 Total/Weighted Avg. Rate 39,000,000 2.02 ======================================================================================================= Total Turnover 48,437,012 =======================================================================================================

