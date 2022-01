KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Friday (December 31, 2021).

=================================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER =================================================================================================================== As on: 31-12-2021 =================================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares =================================================================================================================== Pearl Sec. Cedar Capital Ghani Global Holding 3,893,900 38.12 Total/Weighted Avg. Rate 3,893,900 38.12 Pearl Sec. Foundation Sec. MACPAC Films Ltd. 1,000,000 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 22.00 Nael Capital Ismail Iqbal Sec. Sui Northern Gas 1,200,000 33.37 Foundation Sec. AL Habib Cap. Mkt. 1,200,000 33.32 Total/Weighted Avg. Rate 2,400,000 33.34 Summit Capital BMA Capital Sui Southern Gas 500,000 9.08 Habib Metro.Fin. Optimus Capital 500,000 9.07 IGI Finex Topline Sec. 2,500,000 9.10 Next Capital Fortune Sec. 1,000,000 9.07 Arif Habib Ltd. Topline Sec. 1,500,000 9.10 EFG Hermes Optimus Capital 500,000 9.07 Taurus Sec. BMA Capital 1,500,000 9.08 Spectrum Sec. Fortune Sec. 500,000 9.07 Total/Weighted Avg. Rate 8,500,000 9.09 =================================================================================================================== Total Turnover 15,793,900 ===================================================================================================================

