KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= FrieslandCampina Engro Pakistan Ltd 19-10-2021 15:00 Engro Powergen Qadirpur Ltd 20-10-2021 10:00 United Bank Limited 20-10-2021 10:00 Bannu Woollen Mills Ltd 20-10-2021 11:30 Kot Addu Power Company Ltd 20-10-2021 12:00 National Investment Trust Ltd-Open end 20-10-2021 11:30 Al Shaheer Corporation Limited 20-10-2021 12:00 Pakistan Aluminium Beverage Cans Ltd 20-10-2021 14:00 Pakistan International Bulk Terminal Ltd 20-10-2021 14:00 Din Textile Mills Limited 20-10-2021 14:00 First Punjab Modaraba 20-10-2021 15:30 (NITGETF) NIT Pakistan Gateway ETF 20-10-2021 11:30 Tri-Pack Films Limited 21-10-2021 14:00 National Refinery Ltd 21-10-2021 10:30 Shell Pakistan Limited 21-10-2021 10:00 Maple Leaf Cement Factory Ltd 21-10-2021 15:30 Attock Petroleum Ltd 21-10-2021 13:30 JS Global Capital Limited 21-10-2021 12:30 Kohat Cement Company Ltd 21-10-2021 11:30 KSB Pumps Company Limited 21-10-2021 11:00 First Dawood Investment Bank Ltd 21-10-2021 15:00 Attock Refinery Limited 21-10-2021 14:30 Baluchistan Wheels Ltd 21-10-2021 11:00 Pakistan Oilfields Ltd 21-10-2021 15:30 Kohinoor Energy Ltd 21-10-2021 14:30 Pakistan International Container Terminal Ltd 21-10-2021 10:45 Al Habib Asset Management Limited-Open end 21-10-2021 12:00 Khurshid Spinning Mills Ltd 21-10-2021 11:30 Attock Cement Pakistan Ltd 21-10-2021 16:30 Pakistan International Container Terminal Ltd 21-10-2021 10:45 Askari Bank Limited 21-10-2021 10:00 MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 22-10-2021 15:00 Dynea Pakistan Ltd 22-10-2021 16:30 Pakistan Tobacco Company Ltd 22-10-2021 14:00 Habib Metropolitan Bank Ltd 22-10-2021 15:00 Murree Brewery Company Ltd 22-10-2021 11:00 JS Investments Limited 22-10-2021 10:00 JS Investments Limited-Open end 22-10-2021 10:00 Nishat Power Ltd 22-10-2021 11:00 Ibrahim Fibres Limited 22-10-2021 16:00 Cyan Limited 22-10-2021 15:30 Pak Datacom Limited 22-10-2021 14:30 Popular Islamic Modaraba 22-10-2021 15:00 Hum Network Limited 22-10-2021 11:30 Fauji Foods Limited 22-10-2021 11:00 Faysal Asset Management Ltd-Open end 22-10-2021 14:30 Engro Corporation Ltd 22-10-2021 14:30 MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd-Open end 22-10-2021 15:00 Macter International Ltd 23-10-2021 15:00 Shifa International Hospitals Ltd 23-10-2021 17:00 Pakistan Refinery Ltd 23-10-2021 09:00 Bank Alfalah Limited 24-10-2021 12:00 (UAE) D.G Khan Cement Company Limited 25-10-2021 11:30 First Pak Modaraba 25-10-2021 18:30 First Prudential Modaraba 25-10-2021 19:00 KASB Modaraba 25-10-2021 18:00 Indus Motor Company Ltd 25-10-2021 16:00 ICI Pakistan Limited 25-10-2021 14:30 Khyber Textile Mills Ltd 25-10-2021 11:00 Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd 25-10-2021 10:30 Unilever Pakistan Foods Ltd 25-10-2021 14:30 Awwal Modaraba 25-10-2021 17:30 Olympia Mills Limited 26-10-2021 11:00 First Paramount Modaraba 26-10-2021 10:00 Nestle Pakistan Limited 26-10-2021 10:30 Dawood Hercules Corporation Ltd 26-10-2021 14:30 Al-Khair Gadoon Limited 26-10-2021 14:00 Soneri Bank Limited 26-10-2021 12:30 International Steels Ltd 26-10-2021 11:00 Otsuka Pakistan Limited 27-10-2021 09:00 Sanofi-Aventis Pakistan Ltd 27-10-2021 11:00 The General Tyre & Rubber Co of Pakistan 27-10-2021 12:00 Pakistan Cables Ltd 27-10-2021 09:00 National Bank of Pakistan 27-10-2021 10:00 Ashfaq Textile Mills Ltd 27-10-2021 09:00 Berger Paints Pakistan Ltd 27-10-2021 10:45 International Industries Ltd 28-10-2021 14:00 Dawood Lawrencepur Ltd 28-10-2021 14:00 Fauji Cement Company Ltd 28-10-2021 10:00 Bata Pakistan Ltd 28-10-2021 16:00 Calcorp Limited 28-10-2021 14:30 Hafiz Limited 29-10-2021 11:30 =========================================================

