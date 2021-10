KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Friday (October 8, 2021).

======================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ======================================================================================================================= As on: 08-10-2021 ======================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ======================================================================================================================= Cedar Capital Surmawala Sec. JS Investments Ltd. 500 16.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 16.50 ASDA Sec. Intermarket Sec. Octopus Digital Ltd. 2,000 64.50 M. M. M. A. Khanani Arif Habib Ltd. 500 61.00 M. M. M. A. Khanani Mayari Sec. 5,000 65.00 M. M. M. A. Khanani Foundation Sec. 1,000 61.00 Intermarket Sec. Multiline Sec. 500 60.00 FDM Capital BIPL Securities 500 62.00 Adam Sec. Sherman Sec. 1,000 64.90 Adam Sec. Multiline Sec. 1,000 63.00 Topline Sec. M. M. M. A. Khanani 2,000 64.00 Topline Sec. BIPL Securities 2,500 64.75 MRA Sec. Creative Cap. Sec. 10,000 65.00 M/s. Ktrade Securities Adam Sec. 1,000 40.60 Equity Master Sec. Adam Sec. 2,000 65.00 Total/Weighted Avg. Rate 29,000 63.62 BIPL Securities WE Financial Pak Int. Cont. Ltd. 9,532,267 154.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,532,267 154.00 ======================================================================================================================= Total Turnover 9,561,767 =======================================================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021