KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Monday (August 30, 2021).

======================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ======================================================================================================== As on: 30-08-2021 ======================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ======================================================================================================== Inveslink Capital Multiline Sec. BECO Steel Limited 50,000 24.50 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 24.50 Akik Capital Alfalah Sec. K-Electric Limited 3,750,000 4.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,750,000 4.00 Dawood Equities M. M. M. A. Khanani Service Fabrics (R) 2,942 7.00 M. M. M. A. Khanani Interactive Securities 60,500 11.75 Rafi Sec. SAZ Capital 104,000 4.50 Friendly Sec. MRA Sec. 200,000 4.90 SAZ Capital MRA Sec. 104,000 4.25 MRA Sec. RAH Sec. 44,000 4.50 Total/Weighted Avg. Rate 515,442 5.47 IGI Finex Next Capital Systems Ltd. 100,000 679.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 679.00 ======================================================================================================== Total Turnover 4,415,442 ========================================================================================================

