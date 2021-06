KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (June 29, 2021).

===================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ===================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ===================================================================================== AL Habib Cap. Mkt. Adamjee Insurance 1,100,000 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,100,000 40.00 Habib Metro.Fin. Agha Steel Ind. 130,000 34.16 Total/Weighted Avg. Rate 130,000 34.16 Habib Metro.Fin. Aisha Steel Mills 228,000 25.17 Total/Weighted Avg. Rate 228,000 25.17 Mayari Sec. AKD Capital Ltd. 500 345.00 Mayari Sec. 500 517.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 431.25 Darson Sec. Al Shaheer Corp. 782,000 19.60 Darson Sec. 782,000 19.60 Pearl Sec. 80,000 19.84 Total/Weighted Avg. Rate 1,644,000 19.61 Habib Metro.Fin. Amreli Steels Ltd. 56,000 43.44 Total/Weighted Avg. Rate 56,000 43.44 Optimus Capital Attock Cement Pak. 110,000 179.66 Total/Weighted Avg. Rate 110,000 179.66 Habib Metro.Fin. Attock Ref. 5,700 250.21 Total/Weighted Avg. Rate 5,700 250.21 Habib Metro.Fin. Avanceon Limited 27,000 91.19 Total/Weighted Avg. Rate 27,000 91.19 Habib Metro.Fin. Azgard Nine Ltd. 706,000 33.80 Total/Weighted Avg. Rate 706,000 33.80 AL Habib Cap. Mkt. Bank Al-Falah Ltd. 630,000 30.75 Mayari Sec. 35,000 30.55 Mayari Sec. 35,000 45.83 Total/Weighted Avg. Rate 700,000 31.49 Fortune Sec. BYCO Petroleum 300,000 12.60 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 12.60 Optimus Capital Cherat Cement 8,000 181.83 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 181.83 Habib Metro.Fin. Clover Pak. 84,000 63.57 Total/Weighted Avg. Rate 84,000 63.57 Optimus Capital D.G.Cement 81,000 117.16 Mayari Sec. 31,300 117.50 Mayari Sec. 31,300 176.25 Total/Weighted Avg. Rate 143,600 130.11 Mayari Sec. E.F.U.Gen.Ins. 5,000 114.20 Mayari Sec. 5,000 171.30 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 142.75 ASDA Sec. Engro Corporation 5,000 298.28 Habib Metro.Fin. 51,000 298.28 Total/Weighted Avg. Rate 56,000 298.28 Mayari Sec. Engro Fertilizers 10,000 70.30 Mayari Sec. 10,000 105.45 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 87.88 Mayari Sec. Engro Polymer & Chem. 15,500 47.51 Mayari Sec. 15,500 71.27 Total/Weighted Avg. Rate 31,000 59.39 Mayari Sec. Engro Power Qadirpur 21,000 21.30 Mayari Sec. 21,000 31.95 Total/Weighted Avg. Rate 42,000 26.62 Adam Sec. Fauji Bin Qasim 3,000 26.40 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 26.40 ASDA Sec. Fauji Cement 50,000 22.81 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 22.81 Habib Metro.Fin. Fauji Fert. 73,000 106.52 Total/Weighted Avg. Rate 73,000 106.52 Fortune Sec. Fauji Foods Limited 100,000 17.80 Mayari Sec. 1,500 17.75 Mayari Sec. 1,500 26.63 Total/Weighted Avg. Rate 103,000 17.93 Habib Metro.Fin. General Tyre 126,000 86.76 Total/Weighted Avg. Rate 126,000 86.76 Azee Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 9,700 276.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,700 276.00 Insight Sec. Ghandhara Nissan Ltd 100,000 110.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 110.00 Fortune Sec. Ghani Glass 97,500 47.65 Total/Weighted Avg. Rate 97,500 47.65 Fortune Sec. Ghani Global Glass 80,000 24.57 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 24.57 Mayari Sec. Ghani Global Holding 15,000 49.27 Mayari Sec. 15,000 73.91 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 61.59 Habib Metro.Fin. Gul Ahmed Tex 148,000 50.59 Total/Weighted Avg. Rate 148,000 50.59 Optimus Capital Habib Bank Ltd. 2,000,000 125.21 Mayari Sec. 10,500 123.31 Mayari Sec. 10,500 184.97 Total/Weighted Avg. Rate 2,021,000 125.51 Zillion Capital Hascol Petroleum 350,000 8.70 Mayari Sec. 65,500 9.08 FDM Capital 50,000 8.70 SAZ Capital 875,000 8.70 Total/Weighted Avg. Rate 1,340,500 8.72 Aba Ali H. Sec. HI-tech Lubricant Lt 213,000 35.00 Total/Weighted Avg. Rate 213,000 35.00 Azee Sec. Hond Atlas Cars 11,000 338.00 Total/Weighted Avg. Rate 11,000 338.00 Habib Metro.Fin. Hub Power 140,000 79.19 Fikree's (SMC) 1,500 81.40 Total/Weighted Avg. Rate 141,500 79.21 M. M. M. A. Khanani Hum Network Limited 2,000 8.10 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 8.10 Habib Metro.Fin. IGI Holdings Limited 175,000 191.69 Total/Weighted Avg. Rate 175,000 191.69 Habib Metro.Fin. IGI Life Insurance 115,000 46.64 Total/Weighted Avg. Rate 115,000 46.64 Habib Metro.Fin. Int. Ind. 23,000 213.02 Total/Weighted Avg. Rate 23,000 213.02 Habib Metro.Fin. Interloop Limited 78,000 69.33 Total/Weighted Avg. Rate 78,000 69.33 Habib Metro.Fin. INTERNATION STEELS 67,000 93.10 Total/Weighted Avg. Rate 67,000 93.10 Topline Sec. Ittefaq Iron Ind.Ltd 1 18.65 Topline Sec. 1 18.65 Total/Weighted Avg. Rate 2 18.65 Mayari Sec. Jah. Siddiqui & Co. 38,000 21.40 Mayari Sec. 38,000 32.10 Total/Weighted Avg. Rate 76,000 26.75 Adeel & Nadeem Sec. Jah. Siddiqui&CO (R) 35,000 1.00 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 1.00 Dawood Equities K-Electric Limited 2,800,000 4.15 AL Habib Cap. Mkt. 4,800,000 4.05 Total/Weighted Avg. Rate 7,600,000 4.09 Optimus Capital Kohat Cement 12,000 210.26 Total/Weighted Avg. Rate 12,000 210.26 Azee Sec. Loads Limited 81,000 20.85 Total/Weighted Avg. Rate 81,000 20.85 Optimus Capital Lucky Cement 38,700 865.26 Total/Weighted Avg. Rate 38,700 865.26 Optimus Capital Maple Leaf Cement 168,000 45.99 Total/Weighted Avg. Rate 168,000 45.99 Optimus Capital Mari Petroleum Co. 9,000 1,490.61 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 1,490.61 Optimus Capital MCB Bank Ltd. 48,000 153.22 Topline Sec. 136,500 153.22 Total/Weighted Avg. Rate 184,500 153.22 A.H.M. Sec. Merit Package 170,500 45.00 Total/Weighted Avg. Rate 170,500 45.00 Habib Metro.Fin. Mughal Iron & Steel 47,000 104.29 Aba Ali H. Sec. 1,661,000 65.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,708,000 66.08 Habib Metro.Fin. Nat. Refinery 28,000 515.42 Multiline Sec. 500 534.50 Total/Weighted Avg. Rate 28,500 515.75 Rafi Sec. National Bank Pak. 500 35.05 Total/Weighted Avg. Rate 500 35.05 Habib Metro.Fin. NetSol Technologies 41,000 165.59 B&B Sec. 7,500 168.00 Aba Ali H. Sec. 70,000 167.00 Total/Weighted Avg. Rate 118,500 166.58 A.H.M. Sec. Next Capital Limited 967,000 43.00 Total/Weighted Avg. Rate 967,000 43.00 Habib Metro.Fin. Nimir Resins Ltd 270,000 19.83 Rafi Sec. 583,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 853,000 17.90 Habib Metro.Fin. Nishat (Chunain) 90,000 50.32 Total/Weighted Avg. Rate 90,000 50.32 Optimus Capital Oil & Gas Developmen 167,000 94.27 Memon Sec. 9,000 97.50 Rafi Sec. 375,000 90.00 Total/Weighted Avg. Rate 551,000 91.42 Habib Metro.Fin. P. S. O. 91,000 221.82 Total/Weighted Avg. Rate 91,000 221.82 Next Capital Pace (Pakistan) Ltd. 1,250,000 6.30 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 6.30 Habib Metro.Fin. Pak Elektron 68,000 35.31 Total/Weighted Avg. Rate 68,000 35.31 Optimus Capital Pak Oilfields 10,500 393.37 Total/Weighted Avg. Rate 10,500 393.37 Azee Sec. Pak Refinery 3,000 24.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 24.50 Mayari Sec. Pak. Int. Bulk Termi 50,000 11.55 Mayari Sec. 50,000 17.33 Fawad Yusuf Sec. 500 11.55 Total/Weighted Avg. Rate 100,500 14.43 Optimus Capital Pakistan Petroleum 224,000 85.37 Rafi Sec. 89,500 80.00 Equity Master Sec. 100,000 99.00 Total/Weighted Avg. Rate 413,500 87.50 Aba Ali H. Sec. Pakistan Stock Exch 900,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 900,000 10.00 Habib Metro.Fin. Panthers Tyres Ltd 73,000 67.74 Total/Weighted Avg. Rate 73,000 67.74 Optimus Capital Pioneer Cement 35,000 129.64 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 129.64 Rafi Sec. Power Cement Limited 500,000 8.50 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 8.50 Aba Ali H. Sec. Sazgar Engg. 50,000 168.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 168.00 Aba Ali H. Sec. Service Global Footw 127,680 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 127,680 25.00 Khadim Ali S. Siddiqsons Tin Plate 16,500 17.80 Bukhari Sec. Total/Weighted Avg. Rate 16,500 17.80 AL Habib Cap. Mkt. Soneri Bank Ltd. 9,600,000 9.20 Total/Weighted Avg. Rate 9,600,000 9.20 Optimus Capital Standard Char. Bank 1,500,000 33.36 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 33.36 Rafi Sec. Sui South Gas 1,078,000 12.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,078,000 12.00 Habib Metro.Fin. Systems Ltd. 16,000 560.63 Total/Weighted Avg. Rate 16,000 560.63 Habib Metro.Fin. The Organic Meat Co 200,000 36.38 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 36.38 Fortune Sec. TPL Corp Ltd. 25,000 17.10 Fortune Sec. 25,000 18.30 Fortune Sec. 375,000 17.20 Total/Weighted Avg. Rate 425,000 17.26 Habib Metro.Fin. TPL Insurance Ltd. 252,000 38.13 Total/Weighted Avg. Rate 252,000 38.13 Habib Metro.Fin. TPL Properties Ltd 285,000 31.03 Total/Weighted Avg. Rate 285,000 31.03 Habib Metro.Fin. TPLTrackker Limited. 1,000,000 17.36 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 17.36 Seven Star Sec. Treet Corp. 500 52.00 MRA Sec. 20,000 54.70 Total/Weighted Avg. Rate 20,500 54.63 Habib Metro.Fin. TRG Pakistan Ltd. 20,000 168.07 Aba Ali H. Sec. 135,000 165.00 Pearl Sec. 5,003,500 170.15 Total/Weighted Avg. Rate 5,158,500 170.00 Optimus Capital United Bank Limited 225,000 122.03 Total/Weighted Avg. Rate 225,000 122.03 Habib Metro.Fin. Unity Foods Limited 200,000 43.71 Fortune Sec. 75,000 42.20 Total/Weighted Avg. Rate 275,000 43.30 AL Habib Cap. Mkt. Waves Singer 1,000 26.38 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 26.38 Cedar Capital Worldcall TelecomLtd 2,278,500 4.20 Total/Weighted Avg. Rate 2,278,500 4.20 ===================================================================================== Total Turnover 49,053,882 =====================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021