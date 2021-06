KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (June 28, 2021).

==================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ==================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ==================================================================================== AL Habib Cap. Mkt. Adamjee Insurance 1,100,000 39.99 Total/Weighted Avg. Rate 1,100,000 39.99 Dawood Equities AGP Limited 400 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 400 0.01 Surmawala Sec. AL-Abbas Sugar 500 550.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 550.00 Dawood Equities AL-Ghazi Tractors 200 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 200 0.01 Dawood Equities Amreli Steels Ltd. 1,500 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 0.01 Amanah Investments Attock Refinery 1,000 281.00 Friendly Sec. 47,500 157.21 Total/Weighted Avg. Rate 48,500 159.76 Sherman Sec. B.O.Punjab 13,000 8.50 Bawa Sec. 4,000 8.50 Total/Weighted Avg. Rate 17,000 8.50 AL Habib Cap. Mkt. Bank Al-Falah Ltd. 630,000 30.73 Alfalah Sec. 1,600,000 31.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,230,000 31.28 Fawad Yusuf Sec. Bank AL-Habib 220,000 70.00 Total/Weighted Avg. Rate 220,000 70.00 Dawood Equities BankIslami Pakistan 4,000 0.01 Topline Sec. 902,500 10.80 Total/Weighted Avg. Rate 906,500 10.75 AKD Sec. BYCO Petroleum 28,056,351 9.91 Dawood Equities 6,500 0.01 Adam Sec. 1,005,500 12.43 Pearl Sec. 1,975,000 9.71 Total/Weighted Avg. Rate 31,043,351 9.98 Dawood Equities Cherat Cement 200 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 200 0.01 Sherman Sec. D.G.Cement 25,000 121.00 Dawood Equities 200 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 25,200 120.04 M. M. M. A. Khanani Dawood Hercules Corp 70,000 114.01 Total/Weighted Avg. Rate 70,000 114.01 Ghani Osman Sec. Dost Steels Ltd. 100,000 12.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 12.00 JS Global Cap. E.F.U.Gen.Ins. 200,000 115.50 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 115.50 ASDA Sec. Engro Corporation 5,000 400.00 Dawood Equities 200 0.01 Friendly Sec. 10,697 178.69 Total/Weighted Avg. Rate 15,897 246.05 Dawood Equities Engro Fertilizers 300 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 300 0.01 Fikree's (SMC) Engro Polymer & Chem 1,000 47.75 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 47.75 Dawood Equities Exide Pak. Ltd. 100 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 100 0.01 Sherman Sec. Fauji Bin Qasim 14,000 26.50 Fikree's (SMC) 3,500 26.00 Total/Weighted Avg. Rate 17,500 26.40 ASDA Sec. Fauji Cement 50,000 43.00 Topline Sec. 500,000 22.95 Total/Weighted Avg. Rate 550,000 24.77 Fortune Sec. Fauji Foods Limited 100,000 17.80 Fawad Yusuf Sec. 839,500 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 939,500 17.98 Topline Sec. First National Equity 200,000 9.05 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 9.05 Fawad Yusuf Sec. Frieslandcampins Engro 45,000 112.00 Total/Weighted Avg. Rate 45,000 112.00 Dawood Equities Ghandhara Nissan Ltd 500 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 500 0.01 Fortune Sec. Ghani Glass 97,500 47.65 Total/Weighted Avg. Rate 97,500 47.65 Fortune Sec. Ghani Global Glass 80,000 24.57 Dawood Equities 2,000 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 82,000 23.97 Dawood Equities Ghani Global Holding 5,000 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 0.01 Dawood Equities Glaxo Smith Kline 500 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 500 0.01 Topline Sec. GlaxoSmithKline Con. 20,000 246.06 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 246.06 Fawad Yusuf Sec. Habib Bank Ltd. 124,000 124.00 Friendly Sec. 40,000 76.49 Total/Weighted Avg. Rate 164,000 112.41 D.J.M. Sec. Hascol Petroleum 28,000 12.50 Arif Habib Ltd. 175,000 9.50 Mayari Sec. 65,500 9.00 Darson Sec. 200,000 9.70 FDM Capital 196,000 9.13 Growth Sec. 75,500 9.70 Shaffi Securities 10,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 750,000 9.69 Dawood Equities Hond Atlas Cars 500 0.01 Friendly Sec. 15,500 207.43 Total/Weighted Avg. Rate 16,000 200.95 ASDA Sec. Hub Power 10,882 82.50 M. M. M. A. Khanani 100,000 80.76 Total/Weighted Avg. Rate 110,882 80.93 HH Misbah Sec. Hum Network Limited 3,000 8.17 Fawad Yusuf Sec. 4,078,000 8.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,081,000 8.00 Dawood Equities Int. Steels 200 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 200 0.01 Dawood Equities Ittehad Chemicals Ltd 1,500 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 0.01 Fawad Yusuf Sec. Jah. Siddiqui & Co. 510,000 23.00 Topline Sec. 202,500 22.04 Total/Weighted Avg. Rate 712,500 22.73 JS Global Cap. Jah. Siddiqui & CO (R) 2,857,919 2.72 Total/Weighted Avg. Rate 2,857,919 2.72 M. M. M. A. Khanani JS Bank Ltd. 1,000,000 5.33 Fawad Yusuf Sec. 1,902,500 5.31 Total/Weighted Avg. Rate 2,902,500 5.32 Dawood Equities K-Electric Limited 2,802,000 14.00 AL Habib Cap. Mkt. 4,800,000 4.04 Total/Weighted Avg. Rate 7,602,000 7.71 Optimus Capital Lalpir Power Ltd. 15,000,000 17.68 Total/Weighted Avg. Rate 15,000,000 17.68 Fawad Yusuf Sec. Lotte Chemical Ltd 1,301,000 15.70 Total/Weighted Avg. Rate 1,301,000 15.70 Dawood Equities Maple Leaf Cement 200 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 200 0.01 Dawood Equities Meezan Bank Ltd. 300 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 300 0.01 Dawood Equities Mughal Iron & Steel 1,500 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 0.01 Sherman Sec. Murree Brewery 1,000 540.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 540.00 Dawood Equities National Refinery 400 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 400 0.01 Axis Global National Bank Pak. 10,000 36.80 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 36.80 Dawood Equities NetSol Technologies 1,500 0.01 Fawad Yusuf Sec. 37,000 167.00 Aba Ali H. Sec. 70,000 190.00 Total/Weighted Avg. Rate 108,500 179.53 Darson Sec. Nimir Resins Ltd 500,000 20.40 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 20.40 Dawood Equities Nishat Mills 4,000 0.01 SAZ Capital 100,000 97.90 Total/Weighted Avg. Rate 104,000 94.14 Topline Sec. Nishat Power Ltd. 144,000 18.91 Total/Weighted Avg. Rate 144,000 18.91 ASDA Sec. Oil & Gas Dev. 15,000 150.00 HH Misbah Sec. 500 98.00 Dawood Equities 800 0.01 AL Habib Cap. Mkt. 300,000 96.77 Alfalah Sec. 130,000 98.00 Friendly Sec. 225,000 58.80 Total/Weighted Avg. Rate 671,300 85.36 Dawood Equities P. S. O. 800 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 800 0.01 Dawood Equities P.T.C.L.A 5,500 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 5,500 0.01 Fawad Yusuf Sec. Packages Limited 36,100 520.00 Total/Weighted Avg. Rate 36,100 520.00 MRA Sec. Pak Datacom 1,000 124.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 124.00 Dawood Equities Pak Elektron 1,500 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 0.01 Spectrum Sec. Pak Oilfields 10,000 400.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 400.00 Topline Sec. Pak Refinery 100,000 24.33 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 24.33 Friendly Sec. Pak Suzuki 8,500 214.82 Total/Weighted Avg. Rate 8,500 214.82 M. M. M. A. Khanani Pak. Int. Bulk Termi 1,000,000 11.57 Tannu Sec. 3,000,000 11.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,000,000 11.14 Dawood Equities Pakistan Petroleum 300 0.01 Fawad Yusuf Sec. 36,000 88.00 Total/Weighted Avg. Rate 36,300 87.27 Dawood Equities Pioneer Cement 1,000 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 0.01 Alfalah Sec. Samba Bank Ltd. 9,719,000 6.69 Total/Weighted Avg. Rate 9,719,000 6.69 Alfalah Sec. Sapphire Fibre 349,000 767.50 Total/Weighted Avg. Rate 349,000 767.50 Alfalah Sec. Sapphire Textile 143,000 872.50 Total/Weighted Avg. Rate 143,000 872.50 Dawood Equities Sazgar Engineering 200 0.01 Aba Ali H. Sec. 50,000 181.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,200 180.28 Sherman Sec. Service Ind. 1,000 590.10 ASDA Sec. 2,500 900.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 811.46 Dawood Equities Shell Pakistan 1,100 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 1,100 0.01 Dawood Equities Siddiqsons Tin Plate 1,000 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 0.01 Inveslink Capital Silkbank Ltd. 340,000 0.50 Total/Weighted Avg. Rate 340,000 0.50 AL Habib Cap. Mkt. Soneri Bank Ltd. 9,600,000 9.20 Total/Weighted Avg. Rate 9,600,000 9.20 Dawood Equities Sui Northern Gas 150 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 150 0.01 Zafar Sec. Sui Southern Gas 200,000 14.10 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 14.10 Fawad Yusuf Sec. Tariq Glass 54,500 104.00 Total/Weighted Avg. Rate 54,500 104.00 Topline Sec. Telecard Ltd. 7,000 14.96 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 14.96 Topline Sec. Thal Limited 4,000 394.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 394.00 M. M. M. A. Khanani The Organic Meat Co 25,000 36.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 36.00 Fortune Sec. TPL Corp Ltd. 375,000 17.20 Total/Weighted Avg. Rate 375,000 17.20 Arif Habib Ltd. TPL Insurance Ltd. 2,930,500 33.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,930,500 33.50 Darson Sec. Treet Corporation 500 52.00 Seven Star Sec. 500 52.00 JS Global Cap. 6,000 48.95 A B M Securities 1,000 55.10 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 50.10 M. M. M. A. Khanani TRG Pakistan Ltd. 1,000 161.20 Fairtrade Cap. Sec. 100,000 60.00 Y.H. Sec. 200,000 40.00 Aba Ali H. Sec. 135,000 180.00 Pearl Sec. 7,203,500 165.76 Total/Weighted Avg. Rate 7,639,500 161.33 Friendly Sec. United Bank Limited 60,000 75.77 Total/Weighted Avg. Rate 60,000 75.77 AKD Sec. Unity Foods Limited 1,000,000 49.00 Dawood Equities 12,600 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 1,012,600 48.39 M. M. M. A. Khanani Waves Singer 800,000 26.93 Seven Star Sec. 320,000 24.46 Total/Weighted Avg. Rate 1,120,000 26.22 Amanah Investments Worldcall Telecom Ltd 11,500 4.19 Dawood Equities 32,000 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 43,500 1.12 ZIL Limited 100,000 87.50 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 87.50 ==================================================================================== Total Turnover 112,966,099 ====================================================================================

