KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (June 24, 2021).

====================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ====================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ====================================================================================== Adam Sec. Agha Steel Ind. 350,000 39.90 Total/Weighted Avg. Rate 350,000 39.90 MRA Sec. Al Shaheer Corp. 300,000 20.50 Shaffi Securities 2,500 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 302,500 20.45 MRA Sec. Attock Ref. 6,000 271.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 271.00 Equity Master Sec. B.O.Punjab 100,000 7.50 Equity Master Sec. 600,000 7.50 Total/Weighted Avg. Rate 700,000 7.50 Fairtrade Cap. Sec. Bunny's Ltd (Suspend 50,000 53.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 53.00 MRA Sec. Century Paper 37,000 117.00 Total/Weighted Avg. Rate 37,000 117.00 Fortune Sec. Clover Pak. 25,000 63.58 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 63.58 Fairtrade Cap. Sec. Colony Textile Mills 250,000 11.00 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 11.00 Azee Sec. D.G.Cement 25,000 124.25 Friendly Sec. 7,700 74.36 Total/Weighted Avg. Rate 32,700 112.50 JS Global Cap. Dewan Cement Ltd. 3,000,000 11.63 Total/Weighted Avg. Rate 3,000,000 11.63 JS Global Cap. E.F.U.Gen.Ins. 350,000 115.00 Total/Weighted Avg. Rate 350,000 115.00 Friendly Sec. Engro Corporation 24,336 180.04 Total/Weighted Avg. Rate 24,336 180.04 Ismail Iqbal Sec. Engro Fertilizers 4,000 71.05 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 71.05 Fortune Sec. First National Equit 500,000 9.62 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 9.62 Fairtrade Cap. Sec. Frieslandcampins Eng 50,000 150.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 150.00 Aba Ali H. Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 50,000 294.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 294.00 Fortune Sec. Ghani Glass 100,000 49.71 JS Global Cap. 400,000 49.71 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 49.71 MRA Sec. Ghani Global Glass 1,000 27.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 27.00 Friendly Sec. Habib Bank Ltd. 18,334 77.91 Total/Weighted Avg. Rate 18,334 77.91 Equity Master Sec. Hascol Petroleum 200,000 9.50 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 9.50 Fairtrade Cap. Sec. Highnoon Lab. 2,200 800.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,200 800.00 K.H.S. Securities Indus Dyeing 20,000 321.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 321.00 Fairtrade Cap. Sec. Jah. Siddiqui & Co. 100,000 32.00 JS Global Cap. 300,000 22.97 MRA Sec. 200,000 30.50 Total/Weighted Avg. Rate 600,000 26.98 Fawad Yusuf Sec. JS Bank Ltd. 1,923,000 10.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,923,000 10.50 Equity Master Sec. K-Electric Limited 200,000 3.60 Equity Master Sec. 500,000 3.50 Total/Weighted Avg. Rate 700,000 3.53 Friendly Sec. Lucky Cement 3,850 541.27 Total/Weighted Avg. Rate 3,850 541.27 Equity Master Sec. Maple Leaf Cement 250,000 38.00 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 38.00 K.H.S. Securities Mari Petroleum Co. 22,000 1,434.00 Total/Weighted Avg. Rate 22,000 1,434.00 Fairtrade Cap. Sec. Matco Foods Limited 75,000 45.00 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 45.00 Best Sec. Merit Package 127,500 2.00 Total/Weighted Avg. Rate 127,500 2.00 Aba Ali H. Sec. NetSol Technologies 50,000 174.22 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 174.22 Best Sec. Next Capital Limited 100,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 7.00 Friendly Sec. Oil & Gas Developmen 25,000 59.52 MRA Sec. 25,000 99.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 79.26 Friendly Sec. P. S. O. 17,000 135.52 Total/Weighted Avg. Rate 17,000 135.52 B&B Sec. Pak Elektron 15,000 35.45 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 35.45 MRA Sec. Pak Oilfields 15,000 400.00 Trust Securities 8,000 50.00 Total/Weighted Avg. Rate 23,000 278.26 Adam Sec. Pak. Int. Bulk Termi 1,571,000 9.50 JS Global Cap. 5,000,000 11.80 Equity Master Sec. 300,000 9.80 Total/Weighted Avg. Rate 6,871,000 11.19 MRA Sec. Pakistan Petroleum 25,000 90.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 90.00 MRA Sec. Pakistan Stock Exch 1,500,000 22.80 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 22.80 Equity Master Sec. Power Cement Limited 300,000 8.20 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 8.20 Friendly Sec. Searle Company Ltd. 7,451 150.73 Total/Weighted Avg. Rate 7,451 150.73 MRA Sec. Sitara Peroxide Ltd. 100,000 29.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 29.00 Aba Ali H. Sec. Sui Northern 100,550 51.18 Total/Weighted Avg. Rate 100,550 51.18 K.H.S. Securities Systems Ltd. 7,000 505.40 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 505.40 Topline Sec. TPL Properties Ltd 1,000 30.24 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 30.24 A B M Securities Treet Corp. 1,000 39.95 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 39.95 Topline Sec. TRG Pakistan Ltd. 500,000 158.23 Topline Sec. 500,000 158.23 Pearl Sec. 4,011,000 158.50 Equity Master Sec. TRG Pakistan Ltd. 50,000 140.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,061,000 158.26 Friendly Sec. United Bank Limited 28,899 76.55 Total/Weighted Avg. Rate 28,899 76.55 Fawad Yusuf Sec. Unity Foods Limited 25,000 43.30 JS Global Cap. 400,000 42.78 Total/Weighted Avg. Rate 425,000 42.81 Fairtrade Cap. Sec. Worldcall TelecomLtd 1,000,000 5.25 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 5.25 Fairtrade Cap. Sec. Yousuf Weaving 100,000 8.63 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 8.63 ====================================================================================== Total Turnover 25,957,320 ======================================================================================

