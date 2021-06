KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (June 22, 2021).

=================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =================================================================================== Adam Sec. Agha Steel Ind. 350,000 39.85 Total/Weighted Avg. Rate 350,000 39.85 Fawad Yusuf Sec. Amreli Steels Ltd. 8,000 44.80 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 44.80 Nael Capital Azgard Nine Ltd. 16,300,000 33.96 Total/Weighted Avg. Rate 16,300,000 33.96 Fawad Yusuf Sec. B.O.Punjab 39,500 8.39 K & I Global 300,000 8.50 Total/Weighted Avg. Rate 339,500 8.49 JS Global Cap. Engro Corporation 260,000 300.08 Friendly Sec. 4,477 240.02 Total/Weighted Avg. Rate 264,477 299.06 Fawad Yusuf Sec. Fauji Bin Qasim 23,000 26.60 Total/Weighted Avg. Rate 23,000 26.60 Aba Ali H. Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 100,000 325.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 325.00 Fawad Yusuf Sec. Ghani Global Holding 135,000 49.10 Total/Weighted Avg. Rate 135,000 49.10 Topline Sec. Gharibwal Cement 2,000,000 41.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 41.00 Fawad Yusuf Sec. Hascol Petroleum 157,500 11.04 Total/Weighted Avg. Rate 157,500 11.04 Fawad Yusuf Sec. Hum Network Limited 419,500 8.80 Total/Weighted Avg. Rate 419,500 8.80 Fawad Yusuf Sec. Jah. Siddiqui & Co. 3,400,500 22.82 Total/Weighted Avg. Rate 3,400,500 22.82 JS Global Cap. Jah. Siddiqui&CO (R) 500 6.01 Total/Weighted Avg. Rate 500 6.01 Fawad Yusuf Sec. K-Electric Limited 83,000 4.15 Total/Weighted Avg. Rate 83,000 4.15 ASDA Sec. Kot Addu Power Comp. 10,000 44.77 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 44.77 Rafi Sec. Media Times Limited 10,000 4.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 4.00 Topline Sec. Nestle Pakistan Ltd. 1,000 5,760.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 5,760.00 Aba Ali H. Sec. NetSol Technologies 100,000 225.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 225.00 Inveslink Capital Nishat Mills 500 120.00 SAZ Capital 200,000 172.99 Total/Weighted Avg. Rate 200,500 172.86 Azee Sec. Oil & Gas Developmen 25,000 92.20 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 92.20 Adam Sec. P.T.C.L.A 50,000 13.10 MRA Sec. 30,000 12.70 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 12.95 Fawad Yusuf Sec. Pak Elektron 24,500 35.30 Total/Weighted Avg. Rate 24,500 35.30 ASDA Sec. Pak Oilfields 1,000 378.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 378.00 ASDA Sec. Pakistan Petroleum 10,000 90.93 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 90.93 ASDA Sec. Panthers Tyres Ltd 4,500 68.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 68.00 Arif Habib Ltd. Pioneer Cement 125,000 130.00 Total/Weighted Avg. Rate 125,000 130.00 Friendly Sec. Searle Company Ltd. 1,295 203.27 Total/Weighted Avg. Rate 1,295 203.27 Adam Sec. Sui Northern 224,000 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 224,000 40.00 A B M Securities Treet Corp. 1,000 39.95 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 39.95 Y.H. Sec. TRG Pakistan Ltd. 300,000 60.00 Pearl Sec. 4,638,000 163.03 Total/Weighted Avg. Rate 4,938,000 156.77 Friendly Sec. United Bank Limited 12,779 101.95 Total/Weighted Avg. Rate 12,779 101.95 Ghani Osman Sec. Unity Foods Limited 10,000 44.30 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 44.30 =================================================================================== Total Turnover 29,359,551 ===================================================================================

