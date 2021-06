KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Monday (June 21, 2021).

==================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ==================================================================================================== As on: 21-06-2021 ==================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ==================================================================================================== Amer Securities M. M. M. A. Khanani Biafo Industries 8,000 250.00 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 250.00 Amer Securities M. M. M. A. Khanani Century Paper 20,000 201.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 201.00 Amer Securities Adeel & Nadeem Sec. D.G.Cement 50,000 170.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 170.00 Amer Securities Adeel & Nadeem Sec. Engro Corporation 5,000 390.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 390.00 Amer Securities M. M. M. A. Khanani Engro Fertilizers 50,000 180.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 180.00 Y.H. Sec. Sherman Sec. Frieslandcampins Engro 50,000 96.69 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 96.69 Amer Securities Adeel & Nadeem Sec. Ghani Global Glass 75,000 43.00 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 43.00 MRA Sec. M. M. M. A. Khanani K-Electric Limited 1,500,000 4.25 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 4.25 Amer Securities M. M. M. A. Khanani Orix Leasing 100,000 88.99 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 88.99 Amer Securities Adeel & Nadeem Sec. Service Global Footwear 45,000 88.00 Total/Weighted Avg. Rate 45,000 88.00 Amer Securities M. M. M. A. Khanani Systems Ltd. 5,500 859.10 Total/Weighted Avg. Rate 5,500 859.10 Amer Securities M. M. M. A. Khanani Tariq Glass 29,000 199.00 Total/Weighted Avg. Rate 29,000 199.00 Alfalah Sec. Spectrum Sec. Towellers Ltd 5,000 106.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 106.00 Cedar Capital Optimus Capital TPL Properties Ltd 8,956,012 21.00 Total/Weighted Avg. Rate 8,956,012 21.00 Amer Securities Adeel & Nadeem Sec. Treet Corporation 25,000 64.50 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 64.50 Amer Securities Adeel & Nadeem Sec. Waves Singer 300,000 39.50 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 39.50 ==================================================================================================== Total Turnover 11,223,512 ====================================================================================================

