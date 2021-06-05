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Exchange rates: buying and selling
05 Jun 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (June 4, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 155.30 154.80
EURO EUR 188.16 187.56
JAPANESE YEN JPY 1.4092 1.4046
BRITISH POUND GBP 218.99 218.29
SWISS FRANC CHF 171.76 171.21
CANADIAN DOLLAR CAD 128.19 127.77
AUSTRALIAN DOLAR AUD 118.97 118.58
SWEDISH KRONA SEK 18.79 18.73
NORWEGIAN KRONE NOK 18.51 18.45
DANISH KRONE DKK 25.30 25.22
NEWZEALAND DOLLAR NZD 111.02 110.67
SINGAPORE DOLLAR SGD 117.01 116.64
HONGKONG DOLLAR HKD 20.10 20.03
KOREAN WON KRW 0.1391 0.1387
CHINESE YUAN CNY 24.40 24.32
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.65 37.53
THAI BAHT THB 4.98 4.96
U.E.A DIRHAM AED 42.29 42.15
SAUDI RIYAL SAR 41.46 41.32
QATAR RIYAL QAR 42.66 42.53
KUWAITI DINAR KWD 516.81 515.14
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