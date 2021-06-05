ANL 32.93 Increased By ▲ 0.58 (1.79%)
ASC 17.75 Increased By ▲ 0.55 (3.2%)
ASL 25.75 Increased By ▲ 0.60 (2.39%)
AVN 89.25 Decreased By ▼ -0.01 (-0.01%)
BOP 8.35 Decreased By ▼ -0.08 (-0.95%)
BYCO 11.45 Increased By ▲ 0.31 (2.78%)
DGKC 129.85 Increased By ▲ 0.20 (0.15%)
EPCL 49.89 Decreased By ▼ -0.27 (-0.54%)
FCCL 24.00 Decreased By ▼ -0.10 (-0.41%)
FFBL 27.29 Decreased By ▼ -0.03 (-0.11%)
FFL 18.16 Increased By ▲ 0.28 (1.57%)
HASCOL 11.93 Increased By ▲ 0.82 (7.38%)
HUBC 79.90 Increased By ▲ 0.48 (0.6%)
HUMNL 7.99 Increased By ▲ 0.09 (1.14%)
JSCL 23.25 Decreased By ▼ -0.03 (-0.13%)
KAPCO 43.50 Increased By ▲ 0.50 (1.16%)
KEL 4.09 Increased By ▲ 0.01 (0.25%)
LOTCHEM 15.82 Decreased By ▼ -0.03 (-0.19%)
MLCF 46.50 Decreased By ▼ -0.02 (-0.04%)
PAEL 35.95 Increased By ▲ 0.05 (0.14%)
PIBTL 11.48 Decreased By ▼ -0.04 (-0.35%)
POWER 9.75 Increased By ▲ 0.05 (0.52%)
PPL 93.33 Decreased By ▼ -0.42 (-0.45%)
PRL 26.60 Increased By ▲ 0.30 (1.14%)
PTC 11.65 Increased By ▲ 0.45 (4.02%)
SILK 1.68 Decreased By ▼ -0.01 (-0.59%)
SNGP 47.88 Increased By ▲ 1.48 (3.19%)
TRG 178.70 Increased By ▲ 0.71 (0.4%)
UNITY 45.70 Decreased By ▼ -0.05 (-0.11%)
WTL 3.50 Decreased By ▼ -0.04 (-1.13%)
BR100 5,281 Increased By ▲ 25.51 (0.49%)
BR30 27,619 Increased By ▲ 107.4 (0.39%)
KSE100 48,356 Increased By ▲ 262.39 (0.55%)
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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 05 Jun 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (June 4, 2021).

===========================================
CURRENCY           SYMBOL     TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR          USD    155.30    154.80
EURO                EUR    188.16    187.56
JAPANESE YEN        JPY    1.4092    1.4046
BRITISH POUND       GBP    218.99    218.29
SWISS FRANC         CHF    171.76    171.21
CANADIAN DOLLAR     CAD    128.19    127.77
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    118.97    118.58
SWEDISH KRONA       SEK     18.79     18.73
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.51     18.45
DANISH KRONE        DKK     25.30     25.22
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    111.02    110.67
SINGAPORE DOLLAR    SGD    117.01    116.64
HONGKONG DOLLAR     HKD     20.10     20.03
KOREAN WON          KRW    0.1391    0.1387
CHINESE YUAN        CNY     24.40     24.32
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     37.65     37.53
THAI BAHT           THB      4.98      4.96
U.E.A DIRHAM        AED     42.29     42.15
SAUDI RIYAL         SAR     41.46     41.32
QATAR RIYAL         QAR     42.66     42.53
KUWAITI DINAR       KWD    516.81    515.14
===========================================

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