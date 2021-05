KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (May 17, 2021).

===================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ===================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ===================================================================================== M. M. M. A. Khanani Agha Steel Ind. 500,000 28.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 28.00 Azee Sec. Arif Habib Corp. Ltd 2,000 37.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 37.00 M. M. M. A. Khanani Attock Cement Pak. 30,220 161.50 Total/Weighted Avg. Rate 30,220 161.50 M. M. M. A. Khanani Attock Petroleum Ltd 19,630 325.00 Total/Weighted Avg. Rate 19,630 325.00 M. M. M. A. Khanani Avanceon Limited 2,000 86.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 86.50 MRA Sec. Bank Al-Falah Ltd. 24 31.70 Total/Weighted Avg. Rate 24 31.70 M. M. M. A. Khanani Century Paper 63,200 101.00 Total/Weighted Avg. Rate 63,200 101.00 M. M. M. A. Khanani Colgate Palmolive 112,530 1,456.25 Total/Weighted Avg. Rate 112,530 1,456.25 M. M. M. A. Khanani D.G.Cement 110,400 112.50 Total/Weighted Avg. Rate 110,400 112.50 Arif Habib Ltd. Dewan Cement Ltd. 215,000 12.40 Total/Weighted Avg. Rate 215,000 12.40 AKD Sec. EFG Hermes Pakistan 1,000 23.18 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 23.18 M. M. M. A. Khanani Fauji Bin Qasim 500,000 26.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 26.00 Shajarpak Securities Ghani Global Holding 3,000 35.95 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 35.95 Topline Sec. Hub Power 43,000 79.50 Total/Weighted Avg. Rate 43,000 79.50 D.J.M. Sec. IGI Holdings Limited 575,000 250.00 Total/Weighted Avg. Rate 575,000 250.00 Fortune Sec. Int. Ind. 50,700 196.50 Total/Weighted Avg. Rate 50,700 196.50 Intermarket Sec. MCB Bank Ltd. 158,176 164.50 Total/Weighted Avg. Rate 158,176 164.50 EFG Hermes Meezan Bank Ltd. 150,000 108.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 108.00 D.J.M. Sec. National Bank Pak. 3,160,000 36.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,160,000 36.00 Alfalah Sec. Searle Company Ltd. 488 230.50 Total/Weighted Avg. Rate 488 230.50 NINI Sec. Silkbank Ltd. 600,000 1.70 Total/Weighted Avg. Rate 600,000 1.70 EFG Hermes United Bank Limited 327,472 123.42 Total/Weighted Avg. Rate 327,472 123.42 AKD Sec. Unity Foods Limited 24,455,000 20.19 Total/Weighted Avg. Rate 24,455,000 20.19 ===================================================================================== Total Turnover 31,078,840 =====================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021