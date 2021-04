KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (April 9, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Karachi Disc. Crude PNSC 08-04-2021 Oil OP-2 M.T Quetta Disc. Crude PNSC 07-04-2021 Oil B-1 Al Disc. Wilhelmsen Mahboobah Chemical Ship Services 06-04-2021 B-2 Chemroad Load Ethanol East wind 09-04-2021 Oriched Shipping B-4 Ubena Disc. Load Golden 06-04-2021 Container Shipping Lines B-6/B-7 Xin Qing Dao Disc. Load Cosco 06-04-2021 Container Shipping Lines B-8/B-9 Oel Kedarnath Disc. Load Eastwind 06-04-2021 Container Shipping B-11/B-12 Soldoy Load Clinkers Seatrade 05-04-2021 Shipping B-13/B-14 worldera 5 Load Clinkers Crystal Sea 04-04-2021 Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24 Vsc Castor Load Cement Seatrade 07-04-2021 Shipping B-25 Atlantic Dawn Disc. General Gac Pakistan 08-04-2021 Cargo B-26/B-27 Oocl Disc. Load Oocl Pakistan 06-04-2021 Guangzhou Container B-28/B-29 Conti Cordoba Disc. Load General 08-04-2021 Container Maritime ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Atlantic Dawn 09-04-2021 Disc. General Gac Pakistan Cargo Ubena 09-04-2021 Disc. Load Golden Shipping Lines Container M.T Quetta 09-04-2021 Disc. Crude PNSC Oil M.T Karachi 10-04-2021 Disc. Crude PNSC Oil ----------------------------------------------------------------------------- EXPECTED ARRIVALS ----------------------------------------------------------------------------- Chemroad Quest 09-04-2021 L/8500 Eastwind Shipping Ethanol Northern 09-04-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Dedication Eastern Highway 09-04-2021 D/4990 Maritimes Agencies Vehicle M.T Khairpur 09-04-2021 D/40000 - Mogas AC-D 10-04-2021 D/2500 - Chemical Actuaria 10-04-2021 D/L Container - ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Gdynia Trader 09-04-2021 Container Ship - Sereno 09-04-2021 Tanker - Morioka 09-04-2021 Tanker - Golden Denise 09-04-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 SC Taipei Chemicals Alpine 08.04.2021 MW-4 Aditya Coal Wilhelmsen 06.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Thor Monadic Mogas Trans Marine 08.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Ardmore Palm oil Alpine 08.04.2021 Chinook ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sri Asih Gas oil Alpine 06.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Arietta Lily Canola Ocean Services 08.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Amazon LPG M. International 08.04.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Cape Male Containers MSC Pak 09.04.2021 Beks Munver Coal -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Sri Asih Gas oil Alpine 09.04.2021 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Maersk Jalan Containers Maersk Pak 09.04.2021 Moon Beam Coal East Wind -do- Unity Discovery Coal Wilhelmsen Waiting for berth Amis Nature Coal Alpine - ML Swallow Coal Wilhelmsen - Yasa Emir Han Coal Wilhelmsen - Al-Salam II Gas oil Wilhelmsen - Kmarin Ulsan Canola Ocean Services - Ccbo Forward UET Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Jalan Containers Maersk Pak 09.04.2021 CMA CGM Medea Containers MSC Pak -do- Maria Goula Cement Crystal -do- Chemroad Chemicals Alpine -do- Journey Junoir-G Mogas -do- Golar Tundra LNG GSA 10.04.2021 Teera Bhum Containers Cosco -do- KOI Containers CMA CGM 11.04.2021 Clipper EOS Chemicals High Sea -do- Neo Energy LNG G.A.C -do- =============================================================================

