WTA Charleston results - collated

MIAMI: Results on Wednesday in the WTA clay court tournament in Charleston, South Carolina (x-denotes seeded player):

2nd rd

Ashleigh Barty (AUS x1) bt Misaki Doi (JPN) 6-2, 6-1

Caty McNally (USA) bt Anastasija Sevastova (LAT) 7-6 (7/3), 2-6, 6-4

Paula Badosa (ESP) bt Belinda Bencic (SUI x5) 6-2, 6-7 (2/7), 6-1

Kurumi Nara (JPN) bt Whitney Osuigwe (USA) 6-1, 6-4

Veronika Kudermetova (RUS x15) bt Emma Navarro (USA) 6-4, 6-4

Ajla Tomljanovic (AUS) bt Marie Bouzková (CZE x17) 4-6, 7-5, 7-5

Danka Kovinic (MNE) bt Leylah Fernandez (CAN) 6-4, 3-6, 6-3

Alize Cornet (FRA) bt Elise Mertens (BEL x7) 7-5, 6-3

Ons Jabeur (TUN x12) bt Hailey Baptiste (USA) 6-3, 6-3

Coco Gauff (USA x14) bt Liudmila Samsonova (RUS) 4-6, 6-1, 6-4

Lauren Davis (USA) bt Sofia Kenin (USA x2) 4-6, 6-3, 6-4

Sloane Stephens (USA) bt Madison Keys (USA x8) 6-4, 6-4

Shelby Rogers (USA) bt Amanda Anisimova (USA) 1-6, 7-5, 6-4