Golf: LPGA ANA Inspiration scores

LOS ANGELES: Leading third-round scores on Saturday in the LGPA ANA Inspiration at Mission Hills in Rancho Mirage, California (USA unless noted, par-72):

202 - Patty Tavatanakit (THA) 66-69-67

207 - Ally Ewing 71-70-66, Lee Mi-rim (KOR) 69-70-68 208 - Feng Shanshan (CHN) 67-69-72

209 - Park In-bee (KOR) 70-69-70, Charley Hull (ENG) 69-69-71

210 - Gaby Lopez (MEX) 73-67-70, Lydia Ko (NZL) 70-69-71, Ko Jin-young (KOR) 69-70-71, Moriya Jutanugarn (THA) 68-69-73

211 - Kim Sei-young (KOR) 72-71-68, Gabriela Ruffels 72-70-69, Liu Yu (CHN) 71-71-69, Nelly Korda 71-70-70, Nanna Koerstz Madsen (DEN) 72-68-71, Pajaree Anannarukarn (THA) 71-69-71

212 - Stacy Lewis 76-69-67, Brooke Henderson (CAN) 75-69-68, Linnea Strom (SWE) 75-69-68, Lee Mi-hyang (KOR) 73-71-68, Ryu So-yeon (KOR) 72-72-68, Hannah Green (AUS) 71-71-70, Jaye Marie Green 71-71-70, Megan Khang 68-73-71, Sophia Popov (GER) 70-69-73, Anna Nordqvist (SWE) 68-70-74