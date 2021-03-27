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Exchange rates: buying and selling
27 Mar 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (March 26, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 155.50 155.00
EURO EUR 183.49 182.90
JAPANESE YEN JPY 1.4233 1.4188
BRITISH POUND GBP 214.03 213.34
SWISS FRANC CHF 165.44 164.91
CANADIAN DOLLAR CAD 123.54 123.14
AUSTRALIAN DOLAR AUD 118.37 117.98
SWEDISH KRONA SEK 18.11 18.05
NORWEGIAN KRONE NOK 18.06 18.01
DANISH KRONE DKK 24.63 24.55
NEWZEALAND DOLLAR NZD 108.37 108.02
SINGAPORE DOLLAR SGD 115.40 115.03
HONGKONG DOLLAR HKD 20.09 20.03
KOREAN WON KRW 0.1373 0.1369
CHINESE YUAN CNY 23.89 23.82
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.52 37.40
THAI BAHT THB 4.99 04.98
U.E.A DIRHAM AED 42.35 42.21
SAUDI RIYAL SAR 41.50 41.37
QATAR RIYAL QAR 42.72 42.58
KUWAITI DINAR KWD 515.75 514.10
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