World Shipping Schedule

KARACHI: Karachi Port's world-wide shipping schedule beginning Saturday (March 20, 2021).

=========================================================== SHIPS ETD AGENTS TO LOAD FOR =========================================================== TO LOAD FOR FAR EASTERN PORTS ----------------------------------------------------------- Glen Canyo 23/03 ONE Penang Conti Courage 22/03 CMA CGM Singapore ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR JAPANESE PORTS ----------------------------------------------------------- OLEN Canyon 23/03 ONE Kobe ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR INDIAN PORTS ----------------------------------------------------------- Glen Canyon 23/03 ONE Mundra Ningbo Express 22/03 Hapag Mundra ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR SRI LANKAN PORTS ----------------------------------------------------------- Glen Canyon 23/03 X-Press Colombo TS Singapore 24/03 Sharaf Colombo ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR GULF PORTS ----------------------------------------------------------- OEL Kedarnath 22/03 Eastwind Jebel Ali Diyala 22/03 X-Press Jebel Ali Kota Naluri 23/03 P. Delta Jebel Ali ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR SAUDI ARABIAN PORTS ----------------------------------------------------------- OEL Kedarnath 22/03 Eastwind Dammam Ningbo Express 22/03 Hapag Jeddah Kota Naluri 23/03 P. Delta Jeddah AL Safat 24/03 Hapag Jeddah ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR RED SEA PORTS ----------------------------------------------------------- OEL Kedarnath 22/03 Eastwind Salalah Ningbo Express 22/03 Hapag Aden Kota Naluri 23/03 P. Delta Massawa ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR BANGLADESH PORTS ----------------------------------------------------------- NIL ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR U.S. EAST COAST PORTS ----------------------------------------------------------- Navios Utmost 23/03 MSC New York ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR U.S. WEST COAST PORTS ----------------------------------------------------------- Sphene 24/03 Maersk Long Beach Al Safat 24/03 Hapag Los Angeles Al Safat 24/03 Hapag Los Angeles ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR US INLAND DESTINGATIONS PORTS ----------------------------------------------------------- NIL ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR CARRIBBEAN SEA CENTRAL AND SOUTH AMERICAN PORTS ----------------------------------------------------------- Ningbo Express 22/03 Hapag Buenos Aires TS Singapores 24/03 Sharaf Manzanilloo Al Safat 24/03 Hapag Buenos Aires ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR CANADIAN PORTS ----------------------------------------------------------- Ningbo Express 22/03 Hapag Vancouver ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR UK PORTS ----------------------------------------------------------- Ningbo Express 22/03 Hapag Tilbury ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR NORTH CONTINENT PORTS ----------------------------------------------------------- Sphene 24/03 Maersk Hamburg Al Safat 24/03 Hapag Antwerp ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR ITALIAN & MEDITERRANEAN PORTS ----------------------------------------------------------- OEL Kedarnath 22/03 Eastwind Valencia Ningbo Express 22/03 Cosco Genoa ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR FRENCH PORTS ----------------------------------------------------------- NIL ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR CIS PORTS ----------------------------------------------------------- NIL ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR EAST AFRICAN PORTS ----------------------------------------------------------- Sphene 24/03 Maersk Mombasa ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR WEST AFRICAN PORTS ----------------------------------------------------------- TS Singapore 24/03 Sharaf Contonou ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR NORTH AFRICAN PORTS ----------------------------------------------------------- OEL Kedarnath 22/03 Eastwind Tunis ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR SOUTH AFRICAN PORTS ----------------------------------------------------------- OEL Kedarnath 22/03 Eastwind Durban TS Singapore 24/03 Sharaf Durban ----------------------------------------------------------- TO LOAD FOR AUSTRALIA & NEW ZEALAND PORTS ----------------------------------------------------------- Glen Canyon 23/03 ONE Sydney TS Singapore 24/03 Sharaf Melbourne ===========================================================

