Ireland v England Six Nations teams

DUBLIN: Teams for Ireland v England Six Nations match at Lansdowne Road on Saturday (kick-off 1645 GMT):

Teams (15-1)

Ireland

Hugo Keenan; Keith Earls, Robbie Henshaw, Bundee Aki, Jacob Stockdale; Johnny Sexton (capt), Conor Murray; Jack Conan, Josh van der Flier, CJ Stander; Tadhg Beirne, Iain Henderson; Tadhg Furlong, Rob Herring, Jack Kilcoyne

Replacements: Ronan Kelleher, Cian Healy, Andrew Porter, Ryan Baird, Peter O'Mahony, Jamison Gibson-Park, Billy Burns, Jordan Larmour Coach: Andy Farrell (IRL)

England

Max Malins; Anthony Watson, Elliot Daly, Owen Farrell (capt), Jonny May; George Ford, Ben Youngs; Billy Vunipola, Tom Curry, Mark Wilson; Charlie Ewels, Maro Itoje; Kyle Sinckler, Luke Cowan-Dickie, Mako Vunipola

Replacements: Jamie George, Ellis Genge, Will Stuart, Jonny Hill, Ben Earl, Dan Robson, Ollie Lawrence, Joe Marchant Coach: Eddie Jones (AUS)

Referee: Mathieu Raynal (FRA)