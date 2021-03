KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (March 11, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M.T Quetta Disc. PNSC 11-03-2021 Crude Oil SAPTL-2 Mozart Disc./Load Hapag Lloyd 09-03-2021 Empty Pakistan Container B-2 Marigold Load East Wind 10-03-2021 Ethanol Shipping B-4 Ida Disc. Wheat East Wind 01-03-2021 Shipping B-9/B-8 As Sicilia Disc. Load Riazeda 10-03-2021 Container B-10/B-11 Magnum Disc. General Sea Hawks 06-03-2021 Energy Cargo Limited B-11/B-12 Athina Carras Disc. Soya Ocean 09-03-2021 Bean Seeds Services B-13/B-14 Hua Rong Load Crystal Sea 07-03-2021 Hu 26 Clinkers Services B-15/B-14 Kiran Disc General Sea Hawks 10-03-2021 Adriatic Cargo Asia Global ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-26/B-27 Ym Eternity Disc/Load In Shipping 10-03-2021 Container (Pvt.) Ltd ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Songa Nuernberg 11-03-2021 D/L Container Ocean Sea Shipping X-Press Bardsey 11-03-2021 D/L Container X-press Feeders Shipping Diyala 11-03-2021 D/L Container X-press Feeders Shipping Mol Grandeur 11-03-2021 D/L Container Ocean Network Express Evanthia 11-03-2021 D/50936 Wheat Wma Ship Care Services MTM Shanghai 12-03-2021 D/4500 Chemical Alpine Marine Services Northern Dedication 12-03-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Independent 12-03-2021 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Spirit Tzoumaz 12-03-2021 D/45000 Canola Alpine Marine Services ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Magnum Energy 11-03-2021 Disc. General Cargo Sea Hawks Limited Ida 11-03-2021 Disc. Wheat East Wind Shipping ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Lucy Ocean 11-03-2021 General Cargo N/A Dm Dragon 11-03-2021 Tanker N/A Baltic Bridge 11-03-2021 Container Ship N/A Wan Hai 611 11-03-2021 Container Ship N/A Carp 11-03-2021 Tanker N/A Al Rawdah 11-03-2021 Container Ship N/A Greenwich Bridge 11-03-2021 Container Ship N/A ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 YU Peng Gen.Cargo Sea Hawk 07.03.2021 MW-2 Ocean Sky Gen.Cargo Sea Hawk 08.03.2021 MW-4 Xin Hail Coal Wilhelmsen 08.03.2021 Tong-8 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Fairfield Coal Wilhelmsen 10.03.2021 Eagle ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Altus Coal Sino Trans 10.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Southern Robin Palm oil Alpine 10.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak 09.03.2021 Denver QICT MOL Containers Ocean Network 10.03.2021 Grandeur ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Piramerd Gas oil G.A.C 10.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Lobito LNG G.A.C 09.03.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Harriet-P Soya bean Alpine 11.03.2021 Le Harve Containers MSC Pak -do- MSC Kasmine Containers MSC Pak -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Maersk Denver Containers Maersk Pak 11.03.2021 MOL Grandeur Containers Ocean Network -do- YU Peng Gen.Cargo Sea Hawk -do- Xin Hail Tong-8 Coal Wilhelmsen -do- =============================================================================

