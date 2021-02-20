ANL 31.48 Decreased By ▼ -0.21 (-0.66%)
ASC 15.85 Increased By ▲ 0.45 (2.92%)
ASL 24.10 Decreased By ▼ -0.05 (-0.21%)
AVN 103.90 Increased By ▲ 4.20 (4.21%)
BOP 9.42 Increased By ▲ 0.45 (5.02%)
BYCO 10.40 Increased By ▲ 1.00 (10.64%)
DGKC 135.35 Increased By ▲ 0.77 (0.57%)
EPCL 48.90 Increased By ▲ 0.89 (1.85%)
FCCL 25.56 Decreased By ▼ -0.60 (-2.29%)
FFBL 26.60 Decreased By ▼ -0.14 (-0.52%)
FFL 16.95 Decreased By ▼ -0.04 (-0.24%)
HASCOL 11.67 Increased By ▲ 0.35 (3.09%)
HUBC 85.15 Decreased By ▼ -0.34 (-0.4%)
HUMNL 7.70 Increased By ▲ 0.69 (9.84%)
JSCL 27.00 Increased By ▲ 0.87 (3.33%)
KAPCO 38.70 Decreased By ▼ -0.88 (-2.22%)
KEL 4.12 Increased By ▲ 0.02 (0.49%)
LOTCHEM 15.05 Increased By ▲ 0.09 (0.6%)
MLCF 47.02 Decreased By ▼ -0.48 (-1.01%)
PAEL 40.89 Decreased By ▼ -0.64 (-1.54%)
PIBTL 12.55 Increased By ▲ 0.02 (0.16%)
POWER 11.14 Decreased By ▼ -0.06 (-0.54%)
PPL 92.00 Increased By ▲ 0.52 (0.57%)
PRL 27.50 Decreased By ▼ -0.09 (-0.33%)
PTC 8.90 Increased By ▲ 0.04 (0.45%)
SILK 1.50 Decreased By ▼ -0.06 (-3.85%)
SNGP 40.10 Decreased By ▼ -0.05 (-0.12%)
TRG 137.29 Increased By ▲ 10.04 (7.89%)
UNITY 33.64 Decreased By ▼ -0.42 (-1.23%)
WTL 1.59 Increased By ▲ 0.09 (6%)
BR100 4,980 Increased By ▲ 18.76 (0.38%)
BR30 25,841 Increased By ▲ 305.78 (1.2%)
KSE100 46,228 Increased By ▲ 84.91 (0.18%)
KSE30 19,231 Increased By ▲ 14.33 (0.07%)
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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 20 Feb 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (February 19, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR          USD    159.40    158.90
EURO                EUR    193.43    192.83
JAPANESE YEN        JPY    1.5080    1.5033
BRITISH POUND       GBP    222.41    221.71
SWISS FRANC         CHF    177.75    177.19
CANADIAN DOLLAR     CAD    125.40    125.00
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    123.73    123.34
SWEDISH KRONA       SEK     19.28     19.22
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.79     18.73
DANISH KRONE        DKK     25.90     25.82
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    114.99    114.63
SINGAPORE DOLLAR    SGD    120.06    119.68
HONGKONG DOLLAR     HKD     20.64     20.58
KOREAN WON          KRW    0.1440    0.1435
CHINESE YUAN        CNY     24.79     24.71
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     39.46     39.33
THAI BAHT           THB      5.31     05.29
U.E.A DIRHAM        AED     43.41     43.27
SAUDI RIYAL         SAR     42.54     42.41
QATAR RIYAL         QAR     43.80     43.66
KUWAITI DINAR       KWD    527.50    525.85
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