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Exchange rates: buying and selling
20 Feb 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (February 19, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 159.40 158.90
EURO EUR 193.43 192.83
JAPANESE YEN JPY 1.5080 1.5033
BRITISH POUND GBP 222.41 221.71
SWISS FRANC CHF 177.75 177.19
CANADIAN DOLLAR CAD 125.40 125.00
AUSTRALIAN DOLAR AUD 123.73 123.34
SWEDISH KRONA SEK 19.28 19.22
NORWEGIAN KRONE NOK 18.79 18.73
DANISH KRONE DKK 25.90 25.82
NEWZEALAND DOLLAR NZD 114.99 114.63
SINGAPORE DOLLAR SGD 120.06 119.68
HONGKONG DOLLAR HKD 20.64 20.58
KOREAN WON KRW 0.1440 0.1435
CHINESE YUAN CNY 24.79 24.71
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.46 39.33
THAI BAHT THB 5.31 05.29
U.E.A DIRHAM AED 43.41 43.27
SAUDI RIYAL SAR 42.54 42.41
QATAR RIYAL QAR 43.80 43.66
KUWAITI DINAR KWD 527.50 525.85
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