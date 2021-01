KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (January 22, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Al Salam II Disc. JP-1 Gac Pakistan 21-01-2021 OP-2 Bomar Lynx Disc. Alpine Marine 20-01-2021 Chemical Service OP-2 Oriental Load Ethanol Eastwind 21-01-2021 Freesia Shipping SAPT-3 Cosco Europe Disc./Load Cosco Saeed 21-01-2021 Container Karachi B-2 Haein Hope Load Ethanol Eastwind 20-01-2021 Shipping B-4 Dione Disc. DAP Wma Shipcare 17-01-2021 Services B-5 Safesea Anya Load Crystal Sea 21-01-2021 Clinkers Services B-8/B-9 Oel Disc./Load Eastwind 20-01-2021 Kedarnath Container Shipping B-9/B-8 Gol Disc./Load Ocean Network 22-01-2021 Generosity Container Express B-10/B-11 Blue Ridge Disc. Canola Ocean Services 20-01-2021 B-11/B-12 Ithomi Disc. Wheat Ever Green 22-01-2021 Shipping & Logistic B-14/B-13 Darya Aum Disc Alpine Marine 16-01-2021 Soya Bean Services B-14/B-15 Bulk Orion DISC. DAP Wma Shipcare 16-01-2021 B-16/B-17 Agnes Disc. Wheat North Star 10-01-2021 International Nmb-2 Al Hamdan Disc. Used Al Faizan 15-01-2021 Yaqoob Crane International ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24 Rukia-V Load Cement Bulk Shipping 20-01-2021 Agencies B-28/B-29 Teera Bhum Disc/Load Cosco Saeed 21-01-2021 Container Karachi ============================================================================= Expected Arrival ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Lahore 22-01-2021 D/70000 Crude Oil PNSC Northern 22-01-2021 D/l Container Hapag Lloyd Pakistan Discovery As Sicilia 22-01-2021 D/L Container Eastwind Shipping Idc Diamond 22-01-2021 L/50000 Clinkers Wilhelmsen Ships Service Scarlet Lady 22-01-2021 D/65500 Wheat North Star International M.T Quetta 23-01-2021 D/70000 Crude Oil PNSC M.T Shalamar 23-01-2021 D/70000 Crude Oil PNSC Apl Antwerp 23-01-2021 D/L Container Cma Cgm Pakistan Ksl Deyang 23-01-2021 D/30750 General Cargo Seahawks BBC Diamond 23-01-2021 D/1085 Condensor Wilhelmsen Ships Service ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Nil ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Szczchin Trader 22-01-2021 Container Ship N/A Da Ji 22-01-2021 General Cargo N/A Al Mahboobah 22-01-2021 Tanker N/A Csl Sophie 22-01-2021 Container Ship N/A Oel Kedarnath 22-01-2021 Container Ship N/A Ginga Kite 22-01-2021 Tanker N/A ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Rising Eagle Rice Ocean World 19.01.2021 MW-2 Pold Arike Price East wind 18.01.2021 MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Sloman Hebe Palm Oil Alpine 21.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Josephine Containers Maersk Pak 21.01.2021 Maersk QICT Maersk Ahram Containers Maersk Pak 21.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Express Rome Containers Hapag 21.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP FJ Blanca Soya Bean Alpine 21.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Amazon LPG` M. International 19.01.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Galani Coal Sino Trans 22.01.2021 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Josephine Containers Maersk Pak 22.01.2021 Maersk Maersk Ahram Containers Maersk Pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= STI Excellence Mogas Alpine 22.01.2021 Piranerd Mogas Alpine Waiting For Berth Gas Zeus LPG M. International - Al-Ghashamiya LNG GSA - BTG Kailash Soya Bean Ocean Services - Nepture Palm Kernel Alpine - Hag Ganos Steel Coil Asia Marine - Singapore Steel Coil Sharaf Shipping - Bulker Dias Wheat Transmarine - Bay Yasa Palm Oil Alpine - Amor Palm Oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MOL Generosity Containers Ocean Network 22.01.2021 Maersk Jelan Containers Maersk Pak -do- MSC Giulia Containers MSC Pak 23.01.2021 =============================================================================

