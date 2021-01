KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (January 8, 2020).

=================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =================================================================================== Ismail Iqbal Sec. Al Shaheer Corp. 2,000 16.35 M. M. M. A. Khanani 9,000 16.50 Total/Weighted Avg. Rate 11,000 16.47 M. M. M. A. Khanani Askari Gen. Insurance 10,500 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,500 25.00 Akik Capital BankIslami Pakistan 500,000 14.02 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 14.02 Fikree's (SMC) Bestway Cement Ltd. 500 160.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 160.00 Pearl Sec. Cherat Cement 500 142.11 MRA Sec. 1,500 146.25 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 145.22 Ismail Iqbal Sec. Colony Textile Mills 10,000 5.20 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 5.20 MRA Sec. Descon Oxychem 4,000 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 40.00 JS Global Cap. Ellcot Spin. 500 113.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 113.00 D.J.M. Sec. Engro Polymer & Chem 5,000 50.10 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 50.10 M. M. M. A. Khanani First National Equity 1,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 17.00 Ismail Iqbal Sec. Gul Ahmed Textile 2,000 38.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 38.50 Alfalah Sec. Habib Bank Ltd. 100,000 140.80 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 140.80 Market 786 Maple Leaf Cement 3,300,000 44.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,300,000 44.00 M. M. M. A. Khanani National Foods 300 213.50 Total/Weighted Avg. Rate 300 213.50 Ismail Iqbal Sec. Pak Elektron 6,000 42.50 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 42.50 M. M. M. A. Khanani Pak Oilfields 50 394.50 Total/Weighted Avg. Rate 50 394.50 Y.H. Sec. Pak Refinery 1,000 25.53 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 25.53 Ismail Iqbal Sec. Pakistan Petroleum 4,000 98.50 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 98.50 Adam Sec. Unity Foods Limited 500,000 32.50 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 32.50 =================================================================================== Total Turnover 4,457,850 ===================================================================================

