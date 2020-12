KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Tuesday (December 29, 2020).

========================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ========================================================================================================== As on: 29-12-2020 ========================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ========================================================================================================== Arif Habib Ltd. Sherman Sec. Aisha Steel Mills 1,300,000 21.12 Total/Weighted Avg. Rate 1,300,000 21.12 Amer Securities M. M. M. A. Khanani Century Paper 2,000 120.85 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 120.85 Interactive Securities Growth Sec. Ghandhara Nissan Ltd 13,000 126.75 Total/Weighted Avg. Rate 13,000 126.75 Insight Sec. Arif Habib Ltd. Ghani Glob Hold . (R) 1,942,000 5.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,942,000 5.00 Dawood Equities EFG Hermes Millat Tractors 246 0.04 Total/Weighted Avg. Rate 246 0.04 Dawood Equities EFG Hermes Pak Elektron 498 0.04 Total/Weighted Avg. Rate 498 0.04 Dawood Equities EFG Hermes Sazgar Engg. 985 0.04 Total/Weighted Avg. Rate 985 0.04 Dawood Equities EFG Hermes Soneri Bank Ltd. 6,913 0.04 Total/Weighted Avg. Rate 6,913 0.04 Dawood Equities EFG Hermes Standard Char. Bank 1,531 0.04 Total/Weighted Avg. Rate 1,531 0.04 Shaffi Securities Aba Ali H. Sec. TRG Pakistan Ltd. 5,000 85.80 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 85.80 ========================================================================================================== Total Turnover 3,272,173 ==========================================================================================================

