Faisalabad yarn and fibre prices

FAISALABAD: Cotton yarn rates in rupees per 10 Lbs on Sunday (December 27, 2020).

======================================= 6-7/S Cone (Cotton) ======================================= ARY 860.00 Chagi 790.00 --------------------------------------- 10/S Bundel (Cotton) --------------------------------------- Neelum 9000.00 Prince Cotton 8100.00 Apple Hard 9600.00 Apple Soft 9400.00 Qadri 7300.00 Adil 6700.00 Owais Karni 6500.00 --------------------------------------- 14/S Cone (Cotton) --------------------------------------- Super Motia 9700.00 Qadri 9500.00 Adil 9600.00 --------------------------------------- 16/S Cone (Cotton) --------------------------------------- Nelibar 2100.00 Model 2240.00 Malta 2350.00 Wasal Kamal 2350.00 Try Tax 2410.00 Tayyab 2350.00 --------------------------------------- 18/S Cone (Cotton) --------------------------------------- Nova 9600.00 Super Motia 9900.00 Model 9500.00 Adil 9600.00 --------------------------------------- 20/S Bundel (Cotton) --------------------------------------- Anmool 2380.00 Zahidjee 2220.00 Heera 2400.00 Ijaaz 2350.00 Bajwah 2230.00 --------------------------------------- 22/S Cone (Cotton Warp) --------------------------------------- Tayyab 2350.00 --------------------------------------- 24/S Cone (Cotton Warp) --------------------------------------- Prince 2430.00 Golden Eagle 2410.00 Crescent Corai 2500.00 A.T.M 2430.00 Silver Line 2630.00 --------------------------------------- 30/S Bundel (Cotton Warp) --------------------------------------- Khalid Siraj 2630.00 Al-Nasar 2730.00 J.K. 2720.00 Nisar 2800.00 Chakwal 2780.00 Gulistan 2750.00 KTM 2560.00 Shaheen-2 2500.00 Ujala 2440.00 Anmool 2530.00 --------------------------------------- 32/S Cone (Cotton) --------------------------------------- Ittehad 2540.00 Chand 2560.00 MKB 2600.00 Al-Qadir 2520.00 A-Three 2600.00 Nafees 2440.00 Taphy 2670.00 Ahmad 2550.00 J.K. 2530.00 Target 2650.00 --------------------------------------- 40/S Cone (Combed Cotton) --------------------------------------- Nishat 3160.00 Elcott 3150.00 J.K 3200.00 Sapphire 3200.00 Superior 3000.00 Nisar 3220.00 Suraj 3220.00 Al-Nasar 3230.00 Ijaaz 3230.00 Ittihad 2820.00 Battri 2580.00 Three-G 2540.00 C-20 2530.00 Ramzan 2500.00 M.K.B 2420.00 Two G 2550.00 Hussan Niayab 2600.00 A. Three 2800.00 Ahmad 2550.00 --------------------------------------- 52/S Cone (Combed Cotton) --------------------------------------- Ellicott 3600.00 Crescent 3560.00 Ittihad 3620.00 Suraj 3740.00 Tanveer 3700.00 Shahenshah 3680.00 Super ellicott 3580.00 Nishat 3600.00 Nisar 3730.00 Ahmad 3630.00 Royal 3540.00 Super Gold 3720.00 AZAM 3700.00 NP 3560.00 A-Three 3260.00 Koyail 3740.00 --------------------------------------- 60/S Cone (Combed Cotton) --------------------------------------- Nishat Comb 4380.00 J.K. 4300.00 Nishat 4400.00 Deen 4380.00 Alam 4260.00 Gujjar Khan 4180.00 Al-Nasar 4300.00 Nisar 4250.00 --------------------------------------- 72/S Cone (Cotton) --------------------------------------- Prime 5070.00 Commander 4840.00 N.P. 4800.00 --------------------------------------- 80/S Cone (Cotton) --------------------------------------- Taj Mahal 5020.00 Nishat 5040.00 Deen 5580.00 Sertoo 5800.00 Al Falah 3940.00 Khan Buhadur 7260.00 Admiral 5040.00 Chairman 5030.00 Gold King 5080.00 Super King 4920.00 --------------------------------------- 10/S Cone (Polyester Cotton) --------------------------------------- Gold Star 180.00 Golden 148.00 Cresent 149.00 J.K 151.00 Khawaja 148.00 Gumbad 153.00 Khalid Shafiq 152.00 Adiel 151.00 Lucky 146.00 Al-Azhar 148.00 Kangroo 145.00 --------------------------------------- 16/S Cone (Polyester Cotton) --------------------------------------- Gold Star 181.00 King 135.00 --------------------------------------- 20/S Cone (Polyester Cotton) --------------------------------------- Gold Star 187.00 King 138.00 --------------------------------------- 22/S Cone (Polyester Cotton) --------------------------------------- King 141.00 --------------------------------------- 24/S Cone (Polyester Cotton) --------------------------------------- Gold Star 201.80 JK 157.00 Kangroo 154.00 Super Khwaja 151.00 Cresent 149.00 King 145.00 Spin Caat 148.00 Merjaan 147.00 Al-Azhar 147.00 Shadman 146.00 --------------------------------------- 30/S Cone (Polyester Cotton) --------------------------------------- Pak Panther 155.00 K.K. 159.00 Pak Panther 160.00 Merjaan 155.00 Al-Qadir 157.00 North Star 168.00 King 157.00 Noble 155.00 Globall 157.00 Master 155.00 Shaheen-2 182.00 --------------------------------------- 31/S Cone (Polyester Cotton) --------------------------------------- Gold Star 218.40 Dawood 178.00 Amin-2 180.00 Kangroo 178.00 Bilal 180.00 Zahidjee 181.00 Tahir Rafique 178.00 Multan 176.00 Ghazi 176.00 Spain 177.00 Super Fine 177.00 Bashir 175.00 Blod Haire 175.00 Maqbool 178.00 Shah pur 179.00 Gombad 177.00 Al-Azhar 177.00 Super Pride 176.00 Kankared 180.00 Khalid Nazir 178.00 Shaikhupura 176.00 Shadman 174.00 Sarfraz 173.00 Shafee 177.00 Thander 178.00 Jet 179.00 Anaar 178.00 Marjan 177.00 Cherry 179.00 Wasal Kamal 176.00 North Star 178.00 H.A.R 178.00 Anjum 172.00 Paktel 177.00 Super Khuwaja 177.00 Rubi 175.00 Sirhad 173.00 Carola 168.00 Golden 167.00 --------------------------------------- 38/S Cone (Polyester Cotton) --------------------------------------- Gold Star 223.20 JK 175.00 Crishma 179.00 Sirhad 178.00 Carola 177.00 Golden 184.00 Lucky 178.00 Razwan 178.00 Aslam 177.00 --------------------------------------- 40/S Cone (Polyester Cotton) --------------------------------------- A.A. 247.20 Mehtabi 180.00 Shadab 183.00 Mazan 185.00 --------------------------------------- 18/S Cone (PV) --------------------------------------- Ghanta Ghar 165.60 Ashiana 165.60 Target 141.00 Mehran 145.00 --------------------------------------- 20/S Cone (PV) --------------------------------------- Ghanta Ghar 170.40 Ashiana 170.40 --------------------------------------- 24/S Cone (PV) --------------------------------------- Ghanta Ghar 177.60 Ashiana 176.40 --------------------------------------- 26/S Cone (PV) --------------------------------------- A.A.SD 180.00 Ashiana 178.80 M.M 153.00 Blue Star 156.00 Super Jett 156.00 Jamhoor Car 158.00 AA-B 182.40 Ashiana-BR 181.20 Shuttle 158.00 Marghala 144.00 Goree 152.00 M-4 160.00 Paghri 160.00 U-2 157.00 Triple-two 141.00 Dolar 144.00 Spincat 152.00 Candle 154.00 Sup-Saheen 145.00 --------------------------------------- 30/S Cone (PV) --------------------------------------- Ghanta Ghar 193.20 Ashiana 192.00 --------------------------------------- 36/S Cone (PV) --------------------------------------- AA 207.60 Ashiana 206.40 Blue Star 178.00 Super Jett 179.00 Jamhoor Kar 179.00 Shazad Gorda 181.00 Shahzad BS 171.00 Saif 181.00 Dollar 161.00 Pagri 183.00 Tripal Two 161.00 Ghouri 171.00 Marghala 157.00 U-2 177.00 Bemisal 164.00 A.J. Gold 184.00 Shuttle Less 184.00 M-4 186.00 Spin cott 171.00 Apple 165.00 Lamon 165.00 LG 201.00 Maqbool 175.00 Super Shaheen 171.00 S.S 193.00 Sirhad 154.00 Meezan 160.00 Creesent 190.00 --------------------------------------- 46/S Cone (PV) --------------------------------------- A.A. 238.80 Ashiana 237.60 --------------------------------------- 65/S Cone (PV) --------------------------------------- Ashiana 319.20 --------------------------------------- 35/S Cone (Staple) --------------------------------------- Diamond Gate 2240.00 Marghala 2070.00 Saif 2160.00 Four Star 2220.00 Fazal Cloth 2240.00 C-A 2160.00 Super Gold 2100.00 Azam Sirtoo 2100.00 Super Shaheen 2280.00 K.P.K. 2270.00 Bashir Cotton 2220.00 Marshel Wa Skos 2170.00 Colony Wa Skos 2150.00 Super Diamond 2160.00 --------------------------------------- 40/1S Cone (Ecrylic) --------------------------------------- Pagri 243.00 Latif 242.00 --------------------------------------- 40/2S Cone (Ecrylic) --------------------------------------- L.G. 251.00 Pagri 247.00 Latif 246.00 =======================================

NOTES: The above rates pertain to trading on 28-12-2020.

