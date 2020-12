KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (December 14, 2020).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Tiger Sunner Chemicals East wind 13.12.2020 MW-2 Da Lang Project Gosco 12.12.2020 Cargo MW-4 Han Hui Project Legend 13.12.2020 Cargo ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Mystic Eagle Coal Ocean world 11.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Visby Containers Maersk Pak 13.12.2020 QICT MSC Ohiara Containers MSC Pak 13.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINERS TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Aristomenis Containers Hapag 10.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Gulf Pear Crude Oil Alpine 13.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Shao shan-5 Wheat Ocean World 13.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- Engro Elengy TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Kita LNG G.A.C 13.12.2020 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Geo cheng-2 Palm Oil Alpine 14.12.2020 MSC Chiara Containers MSC Pak -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Mystic Eagle Coal 15.12.2020 Han Hul Project Legend -do- Cargo ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Lismon Containers MSC Pak 14.12.2020 MSC Marianna Containers MSC Pak -do- Umm Al-Amad LNG G.S.A -do- Songa Diamond Palm Oil Alpine -do- Gas Arma LPG Ocean World -do- Red Cosmos Coal Easr Wind Wating for berth African Turaco Coal Ocean World - BW Danube Mogas Alpine - Silver Millie Palm Oil Alpine - NCC Najd palm Oil Alpine - Bochem Palm Oil Alpine - Singapore The Black Smith Palm Oil Trans Marine - FCL London Palm Oil Alpine - Star Sirius Canola Alpine - Mega Benefit Soya bean Ocean Services - Popi-S Soya Bean Ocean services - Gas Amazon LPG M. International - Gas Zeus LPG M. International - Yangtze Classic Steel Asia - Products Orhan Rice G.A.S - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Gas Dolart LPG Asia Marine 14.12.2020 Maersk Columbus Containers Maersk Pak 15.12.020 =============================================================================

