KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (December 4, 2020).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Captain Rice East Wind 03.12.2020 Yannis-I MW-2 Tian Jan Gen. Cargo Cosco 27.11.2020 MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT CP Tian Jin Coal Ocean Services 03.12.2020 PIBT Flag Gaogas Coal Wilhelmsen 02.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Banglar Palm Oil Alpine 02.12.2020 Agratora ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Containers Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT CMA CGM Containers CMA CGM 03.12.2020 Butterfly ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO PS Pisa Furnace Oil Alpine 02.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Athena-III Wheat WM Shipcare 02.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Cool LNG GSA 03.12.2020 Explorer ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Glory LPG M. International 02.12.2020 Harvest ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Nil ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Meratus Containers - 04.12.2020 Joyowijaya Adamore Palm Oil Alpine -do- Chippewa Bolan Gas Oil Trans Marine -do- Fraiha LNG GSA -do- Zhi Hai-520 Coal -do- Pacific Coal East Wind Waiting for Berthing Constant Egret Bulker Coal Water Link - Gao Cheng-3 Palm Oil Alpine - Pretude Palm Oil Alpine - Haide Bao Palm Oil Alpine - Darya Devi Soya bean Alpine - Shao Shan-5 Wheat Ocean World - Gas Athena LPG M. International - Tomson Gas LPG M. International - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Meratus Containers 04.12.2020 Joyowijaya Esperanza-N Containers - 05.12.2020 Maersk Visby Containers Maersk Pak -do- =============================================================================

