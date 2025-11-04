KARACHI: On Friday at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS, and US Indices stood at PKR 30.901 billion with a total volume of 49,140 lots.
Gold remained dominant with PKR 17.767 billion, followed by COTS (PKR 3.893 billion), Silver (PKR 3.239 billion), NSDQ 100 (PKR 1.717 billion), Platinum (PKR 1.548 billion), Natural Gas (PKR 611.567 million), Crude Oil (PKR 953.738 million), SP500 (PKR 268.523 million), DJ (PKR 361.954 million), Japan Equity 225/USD (PKR 235.393 million), Copper (PKR 121.762 million), Palladium (PKR 124.391 million), Brent (PKR 23.415 million), and Aluminum (PKR 37.720 million).
Agricultural commodities recorded a traded value of PKR 272.974 million with a total of 35 lots, led by Soybean (PKR 202.642 million), Corn (PKR 36.221 million), Wheat (PKR 22.193 million), and Cotton (PKR 11.919 million).
