Markets Print 2025-11-04
LME official prices
LONDON: The following were Friday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2884.50 2885.00
3-month 2880.00 2882.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10901.00 10901.50
3-month 10915.00 10920.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3168.00 3170.00
3-month 3055.00 3055.50
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15050.00 15055.00
3-month 15240.00 15245.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1999.00 2000.00
3-month 2018.00 2020.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
