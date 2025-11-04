KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (November 03, 2025).
Alongside East Wharf
Berth Ship Working Agent Berthing
No. Date
OP-1 Al Soorr II Disc Jp-1 Gac Pakistan 02-11-2025
OP-2 Yun Ding Disc Alpine Marine 31-10-2025
19 Palm Oil Services
OP-3 P.Aliki Disc Pakistan 01-11-2025
Crude Oil National Ship
B-1 Eureka Disc Eastwind 01-11-2025
Chemical Shipping Co
B-4 Daspina K Load Rice Star Shipping 31-10-2025
B-5 Star Gate Disc Sugar Bulk Shipping 23-10-2025
Agencies
B-9/B-8 Konrad Dis/Load Freight Connection
Containers Pakistan 02-11-2025
B-13/B-14 Ocean Disc Seahawks 02-11-2025
Fairy General Asia Global
Cargo
B-14/B-15 Kiran Disc Asia Marine 02-11-2025
Marmara General Cargo
B-16/B-17 Emerald Disc WmaShipcare 31-10-2025
Liuheng Ammonium Services
Sulphate
Nmb-1 Emran Load Rice Noor Sons 31-10-2025
Alongside WEST Wharf
B-25/B-24 Zagori Load Crystal Sea 28-10-2025
Cement Services
B-28/B-29 Ital Universo Dis/Load Green Pak 01-11-2025
Containers Shipping
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-2 Seaspan Dis/Load Unitea Marine 02-11-2025
Brliance Containers Agencies
Sapt-3 Hemrna Dis/Load United Marinc 01-11-2025
Bhum Containers Agencies
Expected Sailing
Name of Expected Expected Arrival Agent
Vessel Date Cargo
Seaspan 03-112025 Dis/Load Unitea Marine
Brliance Containers Agencies
X-Press Kohima 03-11-2025 - -
Konrad 03-11-2025 Dis/Load Freight Connection
Containers Pakistan
Yun Ding 19 03-11-2025 Disc Palm Oil Alpine Marine
Services
P.Aliki 03-11-2025 Disc Crude Oil Pakistan National
Ship
HemmaBhum 03-11-2025 Dis/Load United Marinc
Containers Agencies
Expected Arrivals
Swan Lake 03-11-2025 D/73000 Pakistan National
Crude Oil Ship
Gfs Genesis 03-11-2025 D/L Container Eastwind
Shipping Company
Euphoria 03-11-2025 D/L Container Tasamarine & Logistics
Sky Lbs 03-11-2025 L/20 Containers Gulf Maritime
Services Pak
Rayhong 03-11-2025 D/32013 Seahawks
General Cargo
Rui Ning 2 04-11-2025 D/30323 M.R.Traders
General Cargo
Hong Yong
Chang Sheng 04-11-2025 D/L Container Feeder Logistics
Ship Sailed
Name of Departure Ships Departures Agent
Vessel Date Cargo
Navios Jasmine 03-11-2025 Container Ship -
Wan Hai 623 03-11-2025 Container Ship -
Zervos 03-11-2025 Tanker -
Cma Cgm
Hydra 03-11-2025 Container Ship -
Ami 03-11-2025 Container Ship -
Star Stamford 03-11-2025 Clinkers -
Seaspan Santos 03-11-2025 Container Ship -
PORT QASIM INTELLIGENCE
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
MULTI PURPOSE TERMINAL
MW-1 Golden Arsnel Sugar Alpine Oct 26th, 2025
MW-2 Pirrihios Sugar Posidon PVT Nov 2nd, 2025
MW-4 Nil
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT Famiglia Coal Trade 2 Shore Nov 1st, 2025
PIBT Thor Coal East Wind Oct 30th, 2025
Fearless
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT Vallery Palm oil Alpine Nov 1st, 2025
Roma
2nd Container Terminal
QICT MSC Tia-V Container MSC PAK Nov 2nd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC Adriatic Gas LPG Universal ShippOct 31st, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
EVTL Maya Gas LPG Star Shipping Nov 2nd, 2025
DEPARTURE
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
Melbourn Spirit Rice East Wind Nov 3rd, 2025
EXPECTED Departures
MSC Tia-V Container MSC PAK Nov 3rd, 2025
Hong Yong
Cheng Sheng Container Feeder Logistic -do-
Vallery Roma Palm oil Alpine -do-
Maya Gas LPG Star Shipping -do-
Adriatic Gas LPG Universal Shipp -do-
Famiglia Coal Trade 2 Shore -do-
=============================================================================
Hong Yong
Cheng Sheng Container Feeder Logistic Nov 3rd, 2025
AU Taurus Palm oil Alpine -do-
RC Aspelia (Arrested
by Court) Sugar Sea Trade Waiting for Berths
Rhine Palm oil Alpine -do-
Woohyun
Dream Steel Coil Universal Shipp -do-
Sedra Steel Ballits Universal Shipp -do-
EXPECTED ARRIVAL
MSC Daisy Container MSC PAK Nov 3rd, 2025
Seaspan
Santos Container GAC -do-
Fortune Aqua Yellow Peas Alpine -do-
Fairchem
Path Finder Chemicals Alpine -do-
