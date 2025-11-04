BML 6.24 Decreased By ▼ -0.01 (-0.16%)
Markets Print 2025-11-04

Shipping Intelligence

Recorder Report Published 04 Nov, 2025 05:55am

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (November 03, 2025).

=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth             Ship           Working        Agent                Berthing
No.                                                                      Date
=============================================================================
OP-1              Al Soorr II    Disc Jp-1      Gac Pakistan       02-11-2025
OP-2              Yun Ding       Disc           Alpine Marine      31-10-2025
                  19             Palm Oil       Services
OP-3              P.Aliki        Disc           Pakistan           01-11-2025
                                 Crude Oil      National Ship
B-1               Eureka         Disc           Eastwind           01-11-2025
                                 Chemical       Shipping Co
B-4               Daspina K      Load Rice      Star Shipping      31-10-2025
B-5               Star Gate      Disc Sugar     Bulk Shipping      23-10-2025
                                                Agencies
B-9/B-8           Konrad         Dis/Load       Freight Connection
                                 Containers     Pakistan           02-11-2025
B-13/B-14         Ocean          Disc           Seahawks           02-11-2025
                  Fairy          General        Asia Global
                                 Cargo
B-14/B-15         Kiran          Disc           Asia Marine        02-11-2025
                  Marmara        General Cargo
B-16/B-17         Emerald        Disc           WmaShipcare        31-10-2025
                  Liuheng        Ammonium       Services
                                 Sulphate
Nmb-1             Emran          Load Rice      Noor Sons          31-10-2025
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-25/B-24         Zagori         Load           Crystal Sea        28-10-2025
                                 Cement         Services
B-28/B-29         Ital Universo  Dis/Load       Green Pak          01-11-2025
                                 Containers     Shipping
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-2            Seaspan        Dis/Load       Unitea Marine      02-11-2025
                  Brliance       Containers     Agencies
Sapt-3            Hemrna         Dis/Load       United Marinc      01-11-2025
                  Bhum           Containers     Agencies
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of           Expected       Expected Arrival                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Seaspan           03-112025      Dis/Load                       Unitea Marine
Brliance                         Containers                          Agencies
X-Press Kohima    03-11-2025     -                                          -
Konrad            03-11-2025     Dis/Load                  Freight Connection
                                 Containers                          Pakistan
Yun Ding          19 03-11-2025  Disc Palm Oil                  Alpine Marine
                                                                     Services
P.Aliki           03-11-2025     Disc Crude Oil             Pakistan National
                                                                         Ship
HemmaBhum         03-11-2025     Dis/Load                       United Marinc
                                 Containers                          Agencies
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Swan Lake         03-11-2025     D/73000                    Pakistan National
                                 Crude Oil                               Ship
Gfs Genesis       03-11-2025     D/L Container                       Eastwind
                                                             Shipping Company
Euphoria          03-11-2025     D/L Container         Tasamarine & Logistics
Sky Lbs           03-11-2025     L/20 Containers                Gulf Maritime
                                                                 Services Pak
Rayhong           03-11-2025     D/32013                             Seahawks
                                 General Cargo
Rui Ning 2        04-11-2025     D/30323                          M.R.Traders
                                 General Cargo
Hong Yong
Chang Sheng       04-11-2025     D/L Container               Feeder Logistics
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of           Departure      Ships Departures                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Navios Jasmine    03-11-2025     Container Ship                             -
Wan Hai 623       03-11-2025     Container Ship                             -
Zervos            03-11-2025     Tanker                                     -
Cma Cgm
Hydra             03-11-2025     Container Ship                             -
Ami               03-11-2025     Container Ship                             -
Star Stamford     03-11-2025     Clinkers                                   -
Seaspan Santos    03-11-2025     Container Ship                             -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth             Vessel         Working        Agent                Berthing
                                                                         Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1              Golden Arsnel  Sugar          Alpine         Oct 26th, 2025
MW-2              Pirrihios      Sugar          Posidon PVT     Nov 2nd, 2025
MW-4              Nil
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT              Famiglia       Coal           Trade 2 Shore   Nov 1st, 2025
PIBT              Thor           Coal           East Wind      Oct 30th, 2025
                  Fearless
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT               Vallery        Palm oil       Alpine          Nov 1st, 2025
                  Roma
-----------------------------------------------------------------------------
2nd Container Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
QICT              MSC Tia-V      Container      MSC PAK         Nov 2nd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC LPG TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC              Adriatic Gas   LPG            Universal ShippOct 31st, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL              Maya Gas       LPG            Star Shipping   Nov 2nd, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel            Commodity      Ship Agent                    Departure Date
=============================================================================
Melbourn Spirit   Rice           East Wind                      Nov 3rd, 2025
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
MSC Tia-V         Container      MSC PAK                        Nov 3rd, 2025
Hong Yong
Cheng Sheng       Container      Feeder Logistic                         -do-
Vallery Roma      Palm oil       Alpine                                  -do-
Maya Gas          LPG            Star Shipping                           -do-
Adriatic Gas      LPG            Universal Shipp                         -do-
Famiglia          Coal           Trade 2 Shore                           -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
Hong Yong
Cheng Sheng       Container      Feeder Logistic                Nov 3rd, 2025
AU Taurus         Palm oil       Alpine                                  -do-
RC Aspelia (Arrested
by Court)         Sugar          Sea Trade                 Waiting for Berths
Rhine             Palm oil       Alpine                                  -do-
Woohyun
Dream             Steel Coil     Universal Shipp                         -do-
Sedra             Steel Ballits  Universal Shipp                         -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
MSC Daisy         Container      MSC PAK                        Nov 3rd, 2025
Seaspan
Santos            Container      GAC                                     -do-
Fortune Aqua      Yellow Peas    Alpine                                  -do-
Fairchem
Path Finder       Chemicals      Alpine                                  -do-
=============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

