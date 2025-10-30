KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (October 29, 2025).
=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth Ship Working Agent Berthing
No. Date
=============================================================================
B-2/B-3 Lowlands Load Evergreen Shipp 25-10-2025
Angel Cement &Logiscs
B-4 Florencia Disc Sugar Bulk Shipping 08-10-2025
Agencies
B-5 Star Gate Disc Sugar Bulk Shipping 23-10-2025
Agencies
B-6/B-7 Jolly Bianco Dis/Load Eastern Sea 29-10-2025
Containers Operators
B-8/B-9 Celsius Dis/Load Oceansea 29-10-2025
Emmen Containers Shipping
B-10/B-11 Abram Dis/Load Gearbulk 27-10-2025
SChulte Containers Shipping
B-11/B-12 Shun Fu Fa Disc Seaborne 25-10-2025
General International Sip
Cargo && Logiscs
B-13/B-14 Cs Candy Disc (Dap) Bulk Shipping 26-10-2025
Agencies
B-14/B-15 Sibi Disc Bulk Shipping 25-10-2025
Ammonuim Agencies
Sulphate
B-16/B-17 Lmz Vega Disc Seahawks Asia 25-10-2025
General Global
Cargo
Nmb-1 Mobin Load Rice Noor Sons 03-10-2025
Nmb-2 Al Hamdan Load Cows Al Faizan 15-10-2025
Yaqoob International
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-29/B-30 Hui Fa Dis/Load Merchant 29-10-2025
Containers Shipping
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-2 MscKalina Dis/Load Oocl Pakistan 26-10-2025
Containers
Sapt-2 X-Press Dis/Load X-Press Feeders 28-10-2025
Pisces General Cargo Ship Agency Pak
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of Expected Expected Arrival Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
MscKalina 29-102025 Dis/Load Oocl Pakistan
Containers
Shun Fu Fa 29-10-2025 Disc Seaborne International
General Cargo Sip &&Logiscs
Florencia 29-10-2025 Disc Sugar Bulk Shipping
Agencies
Expected Arrivals
Bow Palladuim 29-10-2025 D/4500 Base Oil Alpine Marine
Services
Kmtc 29-10-2025 D/L Container United Marine
Mombasa Agencies
X-Press Carina 29-10-2025 D/L Container X-Press Feeders
Sip AgencyPak
Navios Jasmine 29-10-2025 D/L Container Inshipping
Kmtc Nhava 29-10-2025 D/L Container United Marine
Sheva Agencies
Wan Hai 623 29-10-2025 D/L Container Riazeda
SinarMalahayati 30-10-2025 D/2400 Chemical Alpine Marine Services
Sky Lbs 30-10-2025 L/20 Containers Gulf Maritime
Services Pak
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of Departure Ships Departures Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
M.T.Shalamar 29-10-2025 Tanker -
Dolphin 707 29-10-2025 Cement -
Southern
Cetacea 29-10-2025 Tanker -
Xin Beijing 29-10-2025 Container Ship -
Alexia 29-10-2025 Tanker -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1 RC Aspelia Sugar Sea Trade Oct 22nd, 2025
Shipp
MW-2 Golden Arsnel Sugar Alpine Oct 26th, 2025
MW-4 Nil
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT Start Palm oil Alpine Oct 28th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
2nd Container Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
QICT Epaminodas Container MSC PAK Oct 28th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO Sirtaki Mogas Alpine Oct 28th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP Limco Logger Rice Ocean World Oct 25th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL Gas Emerald Chemicals Alpine Oct 28th, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
=============================================================================
Pioneer Gas LPG M International Oct 29th, 2025
Hua Chuang-66 Container CMA CGM PAK -do-
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Limco Logger Rice Ocean World Oct 29th, 2025
Gas Emerald Chemicals Alpine -do-
Epaminodas Container MSC PAK -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
ACE Halo Cement Crystal Sea Serv Oct 29th, 2025
Hansa Africa Container GAC -do-
Sintra Coal Ocean World -do-
Hanyu Freesia Chemicals Alpine -do-
Africain Soya Alpine Waiting for Berths
Pheasent Bean Seed
Venus Palm oil Alpine -do-
Valery Roma Palm oil Alpine -do-
AU Taurus Palm oil Alpine -do-
Pirrihos Sugar Posidon PVT -do-
Thor Feerless Coal Ocean World -do-
Blue Sky-1 Fuel oil Alpine -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
APL Oregon Container GAC Oct 29th, 2025
=============================================================================
