BML 6.59 Decreased By ▼ -0.04 (-0.6%)
BOP 37.08 Decreased By ▼ -0.08 (-0.22%)
CNERGY 7.41 Decreased By ▼ -0.34 (-4.39%)
CPHL 84.39 Increased By ▲ 0.33 (0.39%)
DCL 13.56 Decreased By ▼ -0.29 (-2.09%)
DGKC 225.05 Decreased By ▼ -7.14 (-3.08%)
FCCL 50.08 Decreased By ▼ -2.14 (-4.1%)
FFL 18.30 Decreased By ▼ -0.38 (-2.03%)
GCIL 31.45 Decreased By ▼ -0.43 (-1.35%)
HUBC 206.70 Decreased By ▼ -1.43 (-0.69%)
KEL 5.44 Increased By ▲ 0.17 (3.23%)
KOSM 6.52 Decreased By ▼ -0.11 (-1.66%)
LOTCHEM 24.53 Decreased By ▼ -1.05 (-4.1%)
MLCF 92.29 Decreased By ▼ -1.84 (-1.95%)
NBP 206.20 Increased By ▲ 4.65 (2.31%)
PAEL 47.94 Decreased By ▼ -3.48 (-6.77%)
PIAHCLA 24.51 Decreased By ▼ -0.80 (-3.16%)
PIBTL 14.92 Decreased By ▼ -0.18 (-1.19%)
POWER 17.78 Decreased By ▼ -0.32 (-1.77%)
PPL 186.07 Decreased By ▼ -0.81 (-0.43%)
PREMA 39.47 Decreased By ▼ -0.78 (-1.94%)
PRL 33.62 Decreased By ▼ -0.64 (-1.87%)
PTC 35.02 Decreased By ▼ -0.45 (-1.27%)
SNGP 128.43 Decreased By ▼ -0.22 (-0.17%)
SSGC 37.44 Decreased By ▼ -0.76 (-1.99%)
TELE 10.95 Decreased By ▼ -0.58 (-5.03%)
TPLP 9.98 Decreased By ▼ -0.23 (-2.25%)
TREET 31.11 Decreased By ▼ -0.77 (-2.42%)
TRG 73.22 Increased By ▲ 0.92 (1.27%)
WTL 1.80 Increased By ▲ 0.01 (0.56%)
BR100 16,593 Decreased By -143.7 (-0.86%)
BR30 52,486 Decreased By -471.3 (-0.89%)
KSE100 158,465 Decreased By -1636 (-1.02%)
KSE30 48,335 Decreased By -524.5 (-1.07%)
Oct 30, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-10-30

Shipping Intelligence

Recorder Report Published 30 Oct, 2025 05:38am

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (October 29, 2025).

=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth             Ship           Working        Agent                Berthing
No.                                                                      Date
=============================================================================
B-2/B-3           Lowlands       Load           Evergreen Shipp    25-10-2025
                  Angel          Cement         &Logiscs
B-4               Florencia      Disc Sugar     Bulk Shipping      08-10-2025
                                                Agencies
B-5               Star Gate      Disc Sugar     Bulk Shipping      23-10-2025
                                                Agencies
B-6/B-7           Jolly Bianco   Dis/Load       Eastern Sea        29-10-2025
                                 Containers     Operators
B-8/B-9           Celsius        Dis/Load       Oceansea           29-10-2025
                  Emmen          Containers     Shipping
B-10/B-11         Abram          Dis/Load       Gearbulk           27-10-2025
                  SChulte        Containers     Shipping
B-11/B-12         Shun Fu Fa     Disc           Seaborne           25-10-2025
                                 General        International Sip
                                 Cargo          && Logiscs
B-13/B-14         Cs Candy       Disc (Dap)     Bulk Shipping      26-10-2025
                                                Agencies
B-14/B-15         Sibi           Disc           Bulk Shipping      25-10-2025
                                 Ammonuim       Agencies
                                 Sulphate
B-16/B-17         Lmz Vega       Disc           Seahawks Asia      25-10-2025
                                 General        Global
                                 Cargo
Nmb-1             Mobin          Load Rice      Noor Sons          03-10-2025
Nmb-2             Al Hamdan      Load Cows      Al Faizan          15-10-2025
                  Yaqoob                        International
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-29/B-30         Hui Fa         Dis/Load       Merchant           29-10-2025
                                 Containers     Shipping
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-2            MscKalina      Dis/Load       Oocl Pakistan      26-10-2025
                                 Containers
Sapt-2            X-Press        Dis/Load       X-Press Feeders    28-10-2025
                  Pisces         General Cargo  Ship Agency Pak
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of           Expected       Expected Arrival                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
MscKalina         29-102025      Dis/Load                       Oocl Pakistan
                                 Containers
Shun Fu Fa        29-10-2025     Disc                  Seaborne International
                                 General Cargo                  Sip &&Logiscs
Florencia         29-10-2025     Disc Sugar                     Bulk Shipping
                                                                     Agencies
Expected Arrivals
Bow Palladuim     29-10-2025     D/4500 Base Oil                Alpine Marine
                                                                     Services
Kmtc              29-10-2025     D/L Container                  United Marine
Mombasa                                                              Agencies
X-Press Carina    29-10-2025     D/L Container                X-Press Feeders
                                                                Sip AgencyPak
Navios Jasmine    29-10-2025     D/L Container                     Inshipping
Kmtc Nhava        29-10-2025     D/L Container                  United Marine
Sheva                                                                Agencies
Wan Hai 623       29-10-2025     D/L Container                        Riazeda
SinarMalahayati   30-10-2025     D/2400 Chemical       Alpine Marine Services
Sky Lbs           30-10-2025     L/20 Containers                Gulf Maritime
                                                                 Services Pak
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of           Departure      Ships Departures                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
M.T.Shalamar      29-10-2025     Tanker                                     -
Dolphin 707       29-10-2025     Cement                                     -
Southern
Cetacea           29-10-2025     Tanker                                     -
Xin Beijing       29-10-2025     Container Ship                             -
Alexia            29-10-2025     Tanker                                     -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth             Vessel         Working        Agent                Berthing
                                                                         Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1              RC Aspelia     Sugar          Sea Trade      Oct 22nd, 2025
                                                Shipp
MW-2              Golden Arsnel  Sugar          Alpine         Oct 26th, 2025
MW-4              Nil
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT               Start          Palm oil       Alpine         Oct 28th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
2nd Container Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
QICT              Epaminodas     Container      MSC PAK        Oct 28th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO             Sirtaki        Mogas          Alpine         Oct 28th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP               Limco Logger   Rice           Ocean World    Oct 25th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL              Gas Emerald    Chemicals      Alpine         Oct 28th, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel            Commodity      Ship Agent                    Departure Date
=============================================================================
Pioneer Gas       LPG            M International               Oct 29th, 2025
Hua Chuang-66     Container      CMA CGM PAK                             -do-
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Limco Logger      Rice           Ocean World                   Oct 29th, 2025
Gas Emerald       Chemicals      Alpine                                  -do-
Epaminodas        Container      MSC PAK                                 -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
ACE Halo          Cement         Crystal Sea Serv              Oct 29th, 2025
Hansa Africa      Container      GAC                                     -do-
Sintra            Coal           Ocean World                             -do-
Hanyu Freesia     Chemicals      Alpine                                  -do-
Africain          Soya           Alpine                    Waiting for Berths
Pheasent          Bean Seed
Venus             Palm oil       Alpine                                  -do-
Valery Roma       Palm oil       Alpine                                  -do-
AU Taurus         Palm oil       Alpine                                  -do-
Pirrihos          Sugar          Posidon PVT                             -do-
Thor Feerless     Coal           Ocean World                             -do-
Blue Sky-1        Fuel oil       Alpine                                  -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
APL Oregon        Container      GAC                           Oct 29th, 2025
=============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

Shipping Intelligence Karachi Shipping Intelligence report

Comments

200 characters

Shipping Intelligence

PTC urges govt to address key challenges facing textile sector

Revised determination for KE: Nepra’s ‘collective’ wisdom questioned at public hearing

Sugar mills barred from clearing production sans digital monitoring

Balochistan coast: Pakistan receives first-ever US crude oil shipment

Sindh enforces higher agriculture income tax rates from July 1

Pakistan’s Sapphire Fibres to invest additional $2.5mn in US subsidiary

POL products: Govt mulling up to Rs2.34/litre hike from Nov 1st

Maryam urges US investors to invest in Punjab

OGDC announces highest Q1 dividend in its history

SHC rules capital gain arising from sale of shares by MND Exploration to PPL does not constitute ‘Pakistan-source income’

Read more stories