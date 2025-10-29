KARACHI: On Monday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 47.028 billion and the numbers of lots traded were 62,627.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR 27.841 billion, followed by Silver (PKR 7.595 billion), COTS (PKR 4.059 billion), NSDQ 100 (PKR 2.303 billion), Crude Oil (PKR 1.927 million), Platinum (PKR 1.562 billion), Natural Gas (PKR 650.603 million), SP 500 (PKR 483.547 million), Japan Equity 225 (PKR 170.579 million), DJ (PKR 107.169 million), Aluminum (PKR 72.632 million), and Brent (PKR 21.063 million).
In Agricultural commodities, 26 lots amounting to PKR 84.508 million were traded.
