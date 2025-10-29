BML 6.74 Increased By ▲ 0.10 (1.51%)
BOP 37.76 Increased By ▲ 0.52 (1.4%)
CNERGY 7.98 Increased By ▲ 0.26 (3.37%)
CPHL 84.80 Decreased By ▼ -3.12 (-3.55%)
DCL 14.00 Decreased By ▼ -0.37 (-2.57%)
DGKC 233.77 Decreased By ▼ -1.11 (-0.47%)
FCCL 52.90 Decreased By ▼ -0.96 (-1.78%)
FFL 18.89 Increased By ▲ 0.31 (1.67%)
GCIL 32.26 Increased By ▲ 0.53 (1.67%)
HUBC 210.54 Decreased By ▼ -2.23 (-1.05%)
KEL 5.39 Decreased By ▼ -0.42 (-7.23%)
KOSM 6.77 Decreased By ▼ -0.21 (-3.01%)
LOTCHEM 25.50 Decreased By ▼ -2.13 (-7.71%)
MLCF 95.70 Decreased By ▼ -2.14 (-2.19%)
NBP 203.80 Decreased By ▼ -1.85 (-0.9%)
PAEL 52.69 Decreased By ▼ -0.42 (-0.79%)
PIAHCLA 25.40 Decreased By ▼ -0.12 (-0.47%)
PIBTL 15.23 Decreased By ▼ -0.03 (-0.2%)
POWER 18.18 Increased By ▲ 0.31 (1.73%)
PPL 189.00 Decreased By ▼ -2.18 (-1.14%)
PREMA 40.58 Increased By ▲ 1.07 (2.71%)
PRL 35.48 Decreased By ▼ -0.02 (-0.06%)
PTC 36.40 Decreased By ▼ -0.51 (-1.38%)
SNGP 130.50 Decreased By ▼ -2.01 (-1.52%)
SSGC 38.90 Decreased By ▼ -0.01 (-0.03%)
TELE 11.85 Increased By ▲ 0.22 (1.89%)
TPLP 10.37 Decreased By ▼ -0.27 (-2.54%)
TREET 33.35 Increased By ▲ 0.05 (0.15%)
TRG 72.80 Increased By ▲ 1.30 (1.82%)
WTL 1.82 Decreased By ▼ -0.07 (-3.7%)
BR100 16,737 Decreased By -282.2 (-1.66%)
BR30 52,957 Decreased By -1213.6 (-2.24%)
KSE100 160,101 Decreased By -2062.8 (-1.27%)
KSE30 48,859 Decreased By -559.2 (-1.13%)
Oct 29, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-10-29

PMEX daily trading report

Recorder Report Published 29 Oct, 2025 06:04am

KARACHI: On Monday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 47.028 billion and the numbers of lots traded were 62,627.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR 27.841 billion, followed by Silver (PKR 7.595 billion), COTS (PKR 4.059 billion), NSDQ 100 (PKR 2.303 billion), Crude Oil (PKR 1.927 million), Platinum (PKR 1.562 billion), Natural Gas (PKR 650.603 million), SP 500 (PKR 483.547 million), Japan Equity 225 (PKR 170.579 million), DJ (PKR 107.169 million), Aluminum (PKR 72.632 million), and Brent (PKR 21.063 million).

In Agricultural commodities, 26 lots amounting to PKR 84.508 million were traded.

Copyright Business Recorder, 2025

commodities PMEX PMEX daily trading report

Comments

200 characters

PMEX daily trading report

Inflation may go up further: Real GDP growth now likely to stay at 3pc: World Bank

Pakistan, KSA agree to launch Economic Cooperation Framework

73pc members’ recommendation: Pakistan a viable place for FDI: OICCI survey

Solar energy uptake: CCP set to conduct study to uncover snags

PM says reliance on loans weakens economy

LCIA proceedings in GoP-SHPL case: PPIB files Rs1.52bn expense claims

Halal meat exports to Malaysia: Inter-ministerial meeting reviews complaints

Nepra imposes Rs100m fines on four Discos

QTA for Q1FY26: FPCCI rejects proposed positive adjustment

Plan to increase Indonesia’s palm oil quota under study

Read more stories