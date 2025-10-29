Markets Print 2025-10-29
LME official prices
LONDON: The following were Monday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2878.50 2879.00
3-month 2876.50 2877.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10986.50 10987.00
3-month 11011.00 11013.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3279.00 3280.00
3-month 3055.00 3056.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15150.00 15155.00
3-month 15340.00 15360.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1986.50 1987.00
3-month 2022.00 2022.50
=========================================
Source: London Metals Exchange.
