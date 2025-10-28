BML 6.68 Decreased By ▼ -0.14 (-2.05%)
BOP 37.50 Increased By ▲ 0.50 (1.35%)
CNERGY 7.76 Decreased By ▼ -0.04 (-0.51%)
CPHL 88.11 Decreased By ▼ -0.74 (-0.83%)
DCL 14.55 Increased By ▲ 0.77 (5.59%)
DGKC 237.00 Increased By ▲ 2.72 (1.16%)
FCCL 54.06 Decreased By ▼ -1.54 (-2.77%)
FFL 18.84 Decreased By ▼ -0.39 (-2.03%)
GCIL 31.85 Decreased By ▼ -0.10 (-0.31%)
HUBC 214.00 Increased By ▲ 0.82 (0.38%)
KEL 5.87 Increased By ▲ 0.25 (4.45%)
KOSM 7.10 Increased By ▲ 0.07 (1%)
LOTCHEM 27.75 Increased By ▲ 0.15 (0.54%)
MLCF 98.23 Increased By ▲ 0.73 (0.75%)
NBP 207.50 Increased By ▲ 2.51 (1.22%)
PAEL 53.86 Decreased By ▼ -0.74 (-1.36%)
PIAHCLA 25.57 Increased By ▲ 0.57 (2.28%)
PIBTL 15.55 Decreased By ▼ -0.06 (-0.38%)
POWER 17.90 Decreased By ▼ -0.42 (-2.29%)
PPL 192.12 Decreased By ▼ -2.97 (-1.52%)
PREMA 39.68 Decreased By ▼ -0.23 (-0.58%)
PRL 35.74 No Change ▼ 0.00 (0%)
PTC 37.45 Decreased By ▼ -0.42 (-1.11%)
SNGP 135.20 Increased By ▲ 0.63 (0.47%)
SSGC 39.05 Decreased By ▼ -0.77 (-1.93%)
TELE 12.37 Decreased By ▼ -0.23 (-1.83%)
TPLP 10.80 Decreased By ▼ -0.07 (-0.64%)
TREET 33.94 Increased By ▲ 1.63 (5.04%)
TRG 72.39 Increased By ▲ 0.96 (1.34%)
WTL 1.95 Decreased By ▼ -0.01 (-0.51%)
BR100 17,019 Decreased By -117.5 (-0.69%)
BR30 54,171 Decreased By -394.8 (-0.72%)
KSE100 162,164 Decreased By -1140.3 (-0.7%)
KSE30 49,419 Decreased By -423.9 (-0.85%)
Markets Print 2025-10-28

PMEX daily trading report

Recorder Report Published October 28, 2025 Updated October 28, 2025 06:19am

KARACHI: On Friday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 43.091 billion and the numbers of lots traded were 81,139.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR 26.826 billion, followed by Silver (PKR 6.099 billion), COTS (PKR 4.809 billion), NSDQ 100 (PKR 1.738 billion), Platinum (PKR 1.463 billion),Crude Oil (PKR 820.838 million), Natural Gas (PKR 503.409 million), SP500 (PKR 425.169 million), DJ (PKR 172.754 million), Aluminum (PKR 81.490 million), Copper (PKR 51.721 million), Japan Equity 225 (PKR 41.623 million) and Brent (PKR 10.412 million).

In Agricultural commodities, 8 lots amounting to PKR 47.317 million were traded.

