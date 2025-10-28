BML 6.68 Decreased By ▼ -0.14 (-2.05%)
BOP 37.50 Increased By ▲ 0.50 (1.35%)
CNERGY 7.76 Decreased By ▼ -0.04 (-0.51%)
CPHL 88.11 Decreased By ▼ -0.74 (-0.83%)
DCL 14.55 Increased By ▲ 0.77 (5.59%)
DGKC 237.00 Increased By ▲ 2.72 (1.16%)
FCCL 54.06 Decreased By ▼ -1.54 (-2.77%)
FFL 18.84 Decreased By ▼ -0.39 (-2.03%)
GCIL 31.85 Decreased By ▼ -0.10 (-0.31%)
HUBC 214.00 Increased By ▲ 0.82 (0.38%)
KEL 5.87 Increased By ▲ 0.25 (4.45%)
KOSM 7.10 Increased By ▲ 0.07 (1%)
LOTCHEM 27.75 Increased By ▲ 0.15 (0.54%)
MLCF 98.23 Increased By ▲ 0.73 (0.75%)
NBP 207.50 Increased By ▲ 2.51 (1.22%)
PAEL 53.86 Decreased By ▼ -0.74 (-1.36%)
PIAHCLA 25.57 Increased By ▲ 0.57 (2.28%)
PIBTL 15.55 Decreased By ▼ -0.06 (-0.38%)
POWER 17.90 Decreased By ▼ -0.42 (-2.29%)
PPL 192.12 Decreased By ▼ -2.97 (-1.52%)
PREMA 39.68 Decreased By ▼ -0.23 (-0.58%)
PRL 35.74 No Change ▼ 0.00 (0%)
PTC 37.45 Decreased By ▼ -0.42 (-1.11%)
SNGP 135.20 Increased By ▲ 0.63 (0.47%)
SSGC 39.05 Decreased By ▼ -0.77 (-1.93%)
TELE 12.37 Decreased By ▼ -0.23 (-1.83%)
TPLP 10.80 Decreased By ▼ -0.07 (-0.64%)
TREET 33.94 Increased By ▲ 1.63 (5.04%)
TRG 72.39 Increased By ▲ 0.96 (1.34%)
WTL 1.95 Decreased By ▼ -0.01 (-0.51%)
BR100 17,019 Decreased By -117.5 (-0.69%)
BR30 54,171 Decreased By -394.8 (-0.72%)
KSE100 162,164 Decreased By -1140.3 (-0.7%)
KSE30 49,419 Decreased By -423.9 (-0.85%)
Markets Print 2025-10-28

Lahore Paper Market Rates

LAHORE: Paper market rates in rupees on Monday (October 27, 2025) ======================================= Offset...
Recorder Report Published 28 Oct, 2025 05:39am

LAHORE: Paper market rates in rupees on Monday (October 27, 2025) 

=======================================
Offset Paper
=======================================
Indonesia (per Ream)
---------------------------------------
23x36              75             7,800
27x34              75             8,600
25x35.5            75             8,400
30x40              75            11,300
---------------------------------------
Art Paper                        per kg
---------------------------------------
China
---------------------------------------
Nivea              105-150          360
All size           210-350          360
---------------------------------------
Art Card
---------------------------------------
Indonesia Ivory Card GSM     Per packet
---------------------------------------
22x28              210            3,420
22x28              235            3,850
22x28              300            6,200
---------------------------------------
Sticker                      Per Packet
---------------------------------------
Lintac Indonesia                  9,000
China Sticker Prime               3,900
---------------------------------------
Photo copy paper
---------------------------------------
Indonesia
---------------------------------------
(A4 Size)                    Per Packet
---------------------------------------
BLC                70               860
---------------------------------------
Offset Paper                     Per Kg
---------------------------------------
Packages
---------------------------------------
                   70,75,80         390
---------------------------------------
Flying High Finish
---------------------------------------
All sizes                           210
=======================================

