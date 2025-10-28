Markets Print 2025-10-28
LME official prices
LONDON: The following were Friday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
LONDON: The following were Friday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2852.50 2853.00
3-month 2851.00 2852.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10806.00 10807.00
3-month 10841.00 10842.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3225.00 3227.00
3-month 3019.00 3020.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15080.00 15085.00
3-month 15280.00 15285.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1978.00 1979.00
3-month 2016.00 2018.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
Copyright Business Recorder, 2025
Comments