KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (October 24, 2025).

========================================================================= CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING ========================================================================= USD $ 281.57 282.05 AED 76.80 77.58 EURO 326.47 330.07 SAR 75.07 75.66 GBP 375.08 379.02 INTERBANK 281.05 281.15 JPY 1.82 1.88 =========================================================================

Copyright Business Recorder, 2025