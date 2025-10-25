KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (October 24, 2025).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
USD $ 281.57 282.05 AED 76.80 77.58
EURO 326.47 330.07 SAR 75.07 75.66
GBP 375.08 379.02 INTERBANK 281.05 281.15
JPY 1.82 1.88
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2025
