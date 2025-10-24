BML 6.99 Decreased By ▼ -0.35 (-4.77%)
BOP 39.21 Decreased By ▼ -1.38 (-3.4%)
CNERGY 7.93 Decreased By ▼ -0.14 (-1.73%)
CPHL 89.49 Decreased By ▼ -2.65 (-2.88%)
DCL 13.97 Decreased By ▼ -0.08 (-0.57%)
DGKC 236.07 Decreased By ▼ -3.86 (-1.61%)
FCCL 56.75 Decreased By ▼ -1.23 (-2.12%)
FFL 19.70 Decreased By ▼ -0.45 (-2.23%)
GCIL 34.14 Increased By ▲ 2.11 (6.59%)
HUBC 214.65 Decreased By ▼ -3.56 (-1.63%)
KEL 6.08 Decreased By ▼ -0.13 (-2.09%)
KOSM 7.17 Increased By ▲ 0.14 (1.99%)
LOTCHEM 26.21 Decreased By ▼ -0.86 (-3.18%)
MLCF 98.84 Decreased By ▼ -2.26 (-2.24%)
NBP 209.46 Decreased By ▼ -5.72 (-2.66%)
PAEL 55.27 Decreased By ▼ -1.49 (-2.63%)
PIAHCLA 26.48 Increased By ▲ 0.22 (0.84%)
PIBTL 15.80 Decreased By ▼ -0.27 (-1.68%)
POWER 18.32 Decreased By ▼ -0.64 (-3.38%)
PPL 194.47 Decreased By ▼ -0.26 (-0.13%)
PREMA 40.32 Decreased By ▼ -0.73 (-1.78%)
PRL 35.80 Decreased By ▼ -1.00 (-2.72%)
PTC 39.36 Decreased By ▼ -2.42 (-5.79%)
SNGP 129.69 Decreased By ▼ -2.90 (-2.19%)
SSGC 40.13 Decreased By ▼ -0.73 (-1.79%)
TELE 13.26 Increased By ▲ 0.12 (0.91%)
TPLP 11.11 Decreased By ▼ -0.18 (-1.59%)
TREET 33.68 Decreased By ▼ -0.42 (-1.23%)
TRG 72.80 Decreased By ▼ -1.18 (-1.6%)
WTL 2.09 Increased By ▲ 0.01 (0.48%)
BR100 17,287 Decreased By -168 (-0.96%)
BR30 55,347 Decreased By -1045.9 (-1.85%)
KSE100 164,590 Decreased By -1962.9 (-1.18%)
KSE30 50,210 Decreased By -693.5 (-1.36%)
Markets Print 2025-10-24

LME official prices

LONDON: The following were Wednesday official prices.
Recorder Report Published 24 Oct, 2025 05:55am

LONDON: The following were Wednesday official prices.

=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              2817.00         2818.00
3-month           2812.00         2812.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash             10599.00        10600.00
3-month          10615.00        10618.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              3323.00         3325.00
3-month           3008.00         3010.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash             14930.00        14935.00
3-month          15135.00        15150.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              1952.50         1953.00
3-month           1993.00         1995.00
=========================================

Source: London Metals Exchange.

