Markets Print 2025-10-24
LME official prices
LONDON: The following were Wednesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2817.00 2818.00
3-month 2812.00 2812.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10599.00 10600.00
3-month 10615.00 10618.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3323.00 3325.00
3-month 3008.00 3010.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14930.00 14935.00
3-month 15135.00 15150.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1952.50 1953.00
3-month 1993.00 1995.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
