Oct 24, 2025
Markets Print 2025-10-24

Shipping Intelligence

Recorder Report Published 24 Oct, 2025 05:55am

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (October 23, 2025).

=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth             Ship           Working        Agent                Berthing
No.                                                                      Date
=============================================================================
Op-1              P.Aliki        Disc           Pakistan           21-10-2025
                                 Crude Oil      National Ship
Op-2              Nave           Disc           Gac Pakistan       21-10-2025
                  Andromeda      Mogas
Op-3              Alexia         Load           Apline Marine      20-10-2025
                                 (H.S.F.O)      Services
B-2               Southern       Disc           Apline Marine      22-10-2025
                  Unicorn        Chemical       Services
B-4               Florencia      Disc.Sugar     Bulk Shipping      08-10-2025
                                                Agencies
B-5               Star Gate      Disc Sugar     Bulk Shipping      23-10-2025
                                                Agencies
B-6/B-7           Wan Hai 626    Dis/Load       Rahmat Shipping    22-10-2025
                                 Containers
B-9/B-8           Gfs Prime      Dis/Load       Eastwind Shipping
                                 Containers     Company
B-10/B-11         Seamec         Load Barite    Crys Tal Sea       22-10-2025
                  Gallant        Lumps(.N.B)    Services
B-11/B-12         Genoa          Load           Bulk Shipping      19-10-2025
                                 Clinkers       Agencies
B-13/B-14         Tian           Disc           Legend Shipping
                  Sceng 27       General        &Logistics
                                 Cargo
B-14/B-15         Etania         Disc           Seahawks           18-10-2025
                                 General        Asia Global
                                 Cargo
B-16/B-17         Densa          Disc           Seahawks           18-10-2025
                  Eagle          General        Asia Global
                                 Cargo
Nmb-1             Mobin          Load Rice      Noor Sons          03-09-2025
Nmb-2             Muslim         Load Rice      Al Faizan          12-08-2025
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-24              Ruyi II        Load           Cargo Shipping     20-10-2025
                                 General        & Logistics
                                 Cargo
B-25              Dolphin 707    Load           Evergreen Shipp    23-10-2025
                                 Cement         & Logistics
B-26/B-27         Wan            Dis/Load       Rahmat Shipping    20-10-2025
                  Hai 626        Containers
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-2            George         Dis/Load       Ocean Network      23-10-2025
                  Washington     Containers     Express Pak
                  Bridgo
Sapt-3            Zhong Gu       Dis/Load       Sharaf Shipping    23-10-2025
                  Hang Zhou      Containers     Agency
Sapt-4            Api Antwerp    Dis/Load       Cma Cgm            21-10-2025
                                 Containers     Pakistan
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of           Expected       Expected Arrival                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
P.Aliki           Disc           Pakistan
                  Crude Oil      National Ship
Api Antwerp       23-10-2025     Dis/Load                    Cma Cgm Pakistan
                                 Containers
Southern Unicorn  23-10-2025     Disc.Chemical                  Apline Marine
                                                               Services
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
M.T.Sargodha      23-10-2025     D/73000                             Pakistan
                                 Crude Oil                      National Ship
One               23-10-2025     D/L Container                  Ocean Network
Reinforcement                                                Express Pakistan
Shun Fu Fa        23-10-2025     D/20784               Seaborne International
                                 General Cargo                       Shipping
M.T.Shalamar      24-10-2025     D/73000                             Pakistan
                                 Crude Oil                      National Ship
Ever Smart        24-10-2025     D/L Container             Green Pak Shipping
Xin Beiling       24-10-2025     D/L Container         Cosco Shiping Line Pak
Wan Hai 316       24-10-2025     D/L Container                        Riazeda
Equleus Leader    24-10-2025     D/158 Unit(S)             Nyk Lines Pakistan
Eleen Eva         24-10-2025     L/30000 Ores                     Ocean World
Toyo Peony        24-10-2025     L/10000 Cement       Tradelink International
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of           Departure      Ships Departures                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Yung Glory        23-10-2025     Clinkers                                   -
Infinity K        23-10-2025     Sugar                                      -
MscOrsola         23-10-2025     Container Ship                             -
Hui Fa            23-10-2025     Container Ship                             -
XtExoloration     23-10-2025     Tanker                                     -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth             Vessel         Working        Agent                Berthing
                                                                         Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1              Nil
MW-2              RC Aspelia     Sugar          Sea Trade      Oct 22nd, 2025
                                                Shipp
MW-4              Nil
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT               Bum Shin       Palm oil       Alpine         Oct 21st, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
QASIM  INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
QICT              Hansa Africa   Container      CMA            Oct 22nd, 2025
                                                CGM PAK
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO             Bolan          Mogas          Alpine         Oct 22nd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
Pakistan Gas Port Consortium
-----------------------------------------------------------------------------
PGPCL             Al-Areesh      LNG            GSA            Oct 22nd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC LPG TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC              LPG            M International               Oct 20th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL              Epic Susak     LPG            Universal Ship Oct 22nd, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel            Commodity      Ship Agent                    Departure Date
Christina-V       Coal           Ocean World                   Oct 23rd, 2025
Vega Falktind     Fartilizer     Bulk Shipping                           -do-
Wan Hai-358       Container      GAC                                     -do-
CMA CGM
Bianca            Container      CMA CGM PAK                             -do-
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Bum Shin          Palm oil       Alpine                        Oct 23rd, 2025
Venus-9           LPG            M International                         -do-
Hansa Africa      Container      CMA CGM PAK                             -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
MSC Olia          Container      MSC PAK                       Oct 23rd, 2025
Bituman Kosei     Bitumen        Trans Marine                            -do-
Amir Gas          LPG            M International                         -do-
Romance           Fuel oil       Alpine                    Waiting for Berths
ACE Halo          Cement         Crystal Sea Serv.                       -do-
Golden            Sugar          Alpine                                  -do-
Arsenal
ECO Joshua
Park              Palm oil       Alpine                                  -do-
=============================================================================

