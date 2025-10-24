KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (October 23, 2025).
=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth Ship Working Agent Berthing
No. Date
=============================================================================
Op-1 P.Aliki Disc Pakistan 21-10-2025
Crude Oil National Ship
Op-2 Nave Disc Gac Pakistan 21-10-2025
Andromeda Mogas
Op-3 Alexia Load Apline Marine 20-10-2025
(H.S.F.O) Services
B-2 Southern Disc Apline Marine 22-10-2025
Unicorn Chemical Services
B-4 Florencia Disc.Sugar Bulk Shipping 08-10-2025
Agencies
B-5 Star Gate Disc Sugar Bulk Shipping 23-10-2025
Agencies
B-6/B-7 Wan Hai 626 Dis/Load Rahmat Shipping 22-10-2025
Containers
B-9/B-8 Gfs Prime Dis/Load Eastwind Shipping
Containers Company
B-10/B-11 Seamec Load Barite Crys Tal Sea 22-10-2025
Gallant Lumps(.N.B) Services
B-11/B-12 Genoa Load Bulk Shipping 19-10-2025
Clinkers Agencies
B-13/B-14 Tian Disc Legend Shipping
Sceng 27 General &Logistics
Cargo
B-14/B-15 Etania Disc Seahawks 18-10-2025
General Asia Global
Cargo
B-16/B-17 Densa Disc Seahawks 18-10-2025
Eagle General Asia Global
Cargo
Nmb-1 Mobin Load Rice Noor Sons 03-09-2025
Nmb-2 Muslim Load Rice Al Faizan 12-08-2025
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-24 Ruyi II Load Cargo Shipping 20-10-2025
General & Logistics
Cargo
B-25 Dolphin 707 Load Evergreen Shipp 23-10-2025
Cement & Logistics
B-26/B-27 Wan Dis/Load Rahmat Shipping 20-10-2025
Hai 626 Containers
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-2 George Dis/Load Ocean Network 23-10-2025
Washington Containers Express Pak
Bridgo
Sapt-3 Zhong Gu Dis/Load Sharaf Shipping 23-10-2025
Hang Zhou Containers Agency
Sapt-4 Api Antwerp Dis/Load Cma Cgm 21-10-2025
Containers Pakistan
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of Expected Expected Arrival Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
P.Aliki Disc Pakistan
Crude Oil National Ship
Api Antwerp 23-10-2025 Dis/Load Cma Cgm Pakistan
Containers
Southern Unicorn 23-10-2025 Disc.Chemical Apline Marine
Services
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
M.T.Sargodha 23-10-2025 D/73000 Pakistan
Crude Oil National Ship
One 23-10-2025 D/L Container Ocean Network
Reinforcement Express Pakistan
Shun Fu Fa 23-10-2025 D/20784 Seaborne International
General Cargo Shipping
M.T.Shalamar 24-10-2025 D/73000 Pakistan
Crude Oil National Ship
Ever Smart 24-10-2025 D/L Container Green Pak Shipping
Xin Beiling 24-10-2025 D/L Container Cosco Shiping Line Pak
Wan Hai 316 24-10-2025 D/L Container Riazeda
Equleus Leader 24-10-2025 D/158 Unit(S) Nyk Lines Pakistan
Eleen Eva 24-10-2025 L/30000 Ores Ocean World
Toyo Peony 24-10-2025 L/10000 Cement Tradelink International
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of Departure Ships Departures Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Yung Glory 23-10-2025 Clinkers -
Infinity K 23-10-2025 Sugar -
MscOrsola 23-10-2025 Container Ship -
Hui Fa 23-10-2025 Container Ship -
XtExoloration 23-10-2025 Tanker -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1 Nil
MW-2 RC Aspelia Sugar Sea Trade Oct 22nd, 2025
Shipp
MW-4 Nil
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT Bum Shin Palm oil Alpine Oct 21st, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
QICT Hansa Africa Container CMA Oct 22nd, 2025
CGM PAK
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO Bolan Mogas Alpine Oct 22nd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
Pakistan Gas Port Consortium
-----------------------------------------------------------------------------
PGPCL Al-Areesh LNG GSA Oct 22nd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC LPG TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC LPG M International Oct 20th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL Epic Susak LPG Universal Ship Oct 22nd, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
Christina-V Coal Ocean World Oct 23rd, 2025
Vega Falktind Fartilizer Bulk Shipping -do-
Wan Hai-358 Container GAC -do-
CMA CGM
Bianca Container CMA CGM PAK -do-
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Bum Shin Palm oil Alpine Oct 23rd, 2025
Venus-9 LPG M International -do-
Hansa Africa Container CMA CGM PAK -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
MSC Olia Container MSC PAK Oct 23rd, 2025
Bituman Kosei Bitumen Trans Marine -do-
Amir Gas LPG M International -do-
Romance Fuel oil Alpine Waiting for Berths
ACE Halo Cement Crystal Sea Serv. -do-
Golden Sugar Alpine -do-
Arsenal
ECO Joshua
Park Palm oil Alpine -do-
=============================================================================
