BML 6.99 Decreased By ▼ -0.35 (-4.77%)
BOP 39.21 Decreased By ▼ -1.38 (-3.4%)
CNERGY 7.93 Decreased By ▼ -0.14 (-1.73%)
CPHL 89.49 Decreased By ▼ -2.65 (-2.88%)
DCL 13.97 Decreased By ▼ -0.08 (-0.57%)
DGKC 236.07 Decreased By ▼ -3.86 (-1.61%)
FCCL 56.75 Decreased By ▼ -1.23 (-2.12%)
FFL 19.70 Decreased By ▼ -0.45 (-2.23%)
GCIL 34.14 Increased By ▲ 2.11 (6.59%)
HUBC 214.65 Decreased By ▼ -3.56 (-1.63%)
KEL 6.08 Decreased By ▼ -0.13 (-2.09%)
KOSM 7.17 Increased By ▲ 0.14 (1.99%)
LOTCHEM 26.21 Decreased By ▼ -0.86 (-3.18%)
MLCF 98.84 Decreased By ▼ -2.26 (-2.24%)
NBP 209.46 Decreased By ▼ -5.72 (-2.66%)
PAEL 55.27 Decreased By ▼ -1.49 (-2.63%)
PIAHCLA 26.48 Increased By ▲ 0.22 (0.84%)
PIBTL 15.80 Decreased By ▼ -0.27 (-1.68%)
POWER 18.32 Decreased By ▼ -0.64 (-3.38%)
PPL 194.47 Decreased By ▼ -0.26 (-0.13%)
PREMA 40.32 Decreased By ▼ -0.73 (-1.78%)
PRL 35.80 Decreased By ▼ -1.00 (-2.72%)
PTC 39.36 Decreased By ▼ -2.42 (-5.79%)
SNGP 129.69 Decreased By ▼ -2.90 (-2.19%)
SSGC 40.13 Decreased By ▼ -0.73 (-1.79%)
TELE 13.26 Increased By ▲ 0.12 (0.91%)
TPLP 11.11 Decreased By ▼ -0.18 (-1.59%)
TREET 33.68 Decreased By ▼ -0.42 (-1.23%)
TRG 72.80 Decreased By ▼ -1.18 (-1.6%)
WTL 2.09 Increased By ▲ 0.01 (0.48%)
BR100 17,287 Decreased By -168 (-0.96%)
BR30 55,347 Decreased By -1045.9 (-1.85%)
KSE100 164,590 Decreased By -1962.9 (-1.18%)
KSE30 50,210 Decreased By -693.5 (-1.36%)
Oct 24, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-10-24

Lahore Paper Market Rates

LAHORE: Paper market rates in rupees on Thursday (October 23, 2025). ======================================= Offset...
Recorder Report Published 24 Oct, 2025 05:55am

LAHORE: Paper market rates in rupees on Thursday (October 23, 2025).

=======================================
Offset Paper
=======================================
Indonesia (per Ream)
---------------------------------------
23x36              75             7,800
27x34              75             8,600
25x35.5            75             8,400
30x40              75            11,300
---------------------------------------
Art Paper                        per kg
---------------------------------------
China
---------------------------------------
Nivea              105-150          360
All size           210-350          360
---------------------------------------
Art Card
---------------------------------------
Indonesia Ivory Card GSM     Per packet
---------------------------------------
22x28              210            3,420
22x28              235            3,850
22x28              300            6,200
---------------------------------------
Sticker                      Per Packet
---------------------------------------
Lintac Indonesia                  9,000
China Sticker Prime               3,900
---------------------------------------
Photo copy paper
---------------------------------------
Indonesia
---------------------------------------
(A4 Size)                    Per Packet
---------------------------------------
BLC                70               860
---------------------------------------
Offset Paper                     Per Kg
---------------------------------------
Packages
---------------------------------------
                   70,75,80         390
---------------------------------------
Flying High Finish
---------------------------------------
All sizes                           210
=======================================

Copyright Business Recorder, 2025

Lahore Paper Market Paper market rates Offset Paper Market Rates

Comments

200 characters

Lahore Paper Market Rates

Industry, agri sector: Power tariff fixed at Rs22.98/kWh under PM’s package

Loans, grants & NPC: Q1 foreign aid totals USD1.82bn: EAD

Oil prices dip after surge, remain on track for weekly gain amid supply fears

Reversal of weak dollar may test Asia’s resilience to tariffs, IMF says

Islamabad reaches out to Poland for GSP+ support

Qatar keen to invest in Reko Diq, airports

Tax fraud arrests: FBR names business representatives to be consulted

Used cars for expats: ECC will consider MoC proposal to cease 2 schemes

IGCEP 2025-35: Kohala terms project exclusion violation of CCI decision

PM reaffirms commitment to expanding trade ties with Poland

Read more stories