BML 7.34 Decreased By ▼ -0.15 (-2%)
BOP 40.59 Increased By ▲ 0.86 (2.16%)
CNERGY 8.07 Decreased By ▼ -0.04 (-0.49%)
CPHL 92.14 Increased By ▲ 0.92 (1.01%)
DCL 14.05 Increased By ▲ 0.04 (0.29%)
DGKC 239.93 Decreased By ▼ -0.05 (-0.02%)
FCCL 57.98 Decreased By ▼ -0.02 (-0.03%)
FFL 20.15 Decreased By ▼ -0.90 (-4.28%)
GCIL 32.03 Increased By ▲ 0.80 (2.56%)
HUBC 218.21 Decreased By ▼ -1.98 (-0.9%)
KEL 6.21 Decreased By ▼ -0.30 (-4.61%)
KOSM 7.03 Decreased By ▼ -0.06 (-0.85%)
LOTCHEM 27.07 Increased By ▲ 0.46 (1.73%)
MLCF 101.10 Decreased By ▼ -0.28 (-0.28%)
NBP 215.18 Decreased By ▼ -1.51 (-0.7%)
PAEL 56.76 Decreased By ▼ -0.33 (-0.58%)
PIAHCLA 26.26 Increased By ▲ 2.39 (10.01%)
PIBTL 16.07 Decreased By ▼ -0.07 (-0.43%)
POWER 18.96 Decreased By ▼ -0.32 (-1.66%)
PPL 194.73 Increased By ▲ 6.05 (3.21%)
PREMA 41.05 Decreased By ▼ -0.14 (-0.34%)
PRL 36.80 Decreased By ▼ -0.10 (-0.27%)
PTC 41.78 Increased By ▲ 1.54 (3.83%)
SNGP 132.59 Increased By ▲ 3.51 (2.72%)
SSGC 40.86 Increased By ▲ 0.71 (1.77%)
TELE 13.14 Increased By ▲ 1.00 (8.24%)
TPLP 11.29 Decreased By ▼ -0.11 (-0.96%)
TREET 34.10 Increased By ▲ 3.10 (10%)
TRG 73.98 Increased By ▲ 0.42 (0.57%)
WTL 2.08 Increased By ▲ 0.03 (1.46%)
BR100 17,455 Decreased By -78.8 (-0.45%)
BR30 56,393 Increased By 294.1 (0.52%)
KSE100 166,553 Decreased By -793.6 (-0.47%)
KSE30 50,903 Decreased By -289.8 (-0.57%)
LME official prices

LONDON: The following were Tuesday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
Published 23 Oct, 2025

LONDON: The following were Tuesday official prices.

=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              2780.00         2781.00
3-month           2782.00         2783.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash             10611.00        10612.00
3-month          10635.00        10637.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              3325.00         3326.00
3-month           2992.00         2993.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash             14980.00        14985.00
3-month          15175.00        15180.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              1947.00         1949.00
3-month           1988.00         1989.00
=========================================

Source: London Metals Exchange.

