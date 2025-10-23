Markets Print 2025-10-23
LONDON: The following were Tuesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2780.00 2781.00
3-month 2782.00 2783.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10611.00 10612.00
3-month 10635.00 10637.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3325.00 3326.00
3-month 2992.00 2993.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14980.00 14985.00
3-month 15175.00 15180.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1947.00 1949.00
3-month 1988.00 1989.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
