KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (October 22, 2025).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Stoja Iron Ore Crystal Oct 17th, 2025 Sea Serv MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Christina-V Coal Ocean World Oct 20th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Bum Shin Palm oil Alpine Oct 21st, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Clear Stars Mogas Alpine Oct 19th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Vega Fartilizer Bulk Oct 17th, 2025 Falktind Shipping ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Venus-9 LPG M International Oct 20th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL ELM Chemicals Alpine Oct 21st, 2025 Galaxy ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Istanbul-M Sugar PNSC Oct 22nd, 2025 Bags Al-Rayyan LNG GSA -do- CMA CGM Zanzibar Container CMA CGM PAK -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Stoja Iron Ore Crystal Sea Serv Oct 22nd, 2025 Clear Stars Mogas Alpine -do- ELM Galaxy Chemicals Alpine -do- Christina-V Coal Ocean World -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= RC Aspelia Sugar Sea Trade Shipp Oct 22nd, 2025 Epic Susak LPG Universal Ship -do- Al-Areesh LNG GSA -do- Romance Fuel oil Alpine Waiting for Berths Bituman Kosei Bituman Trans Marine -do- Amir Gas LPG M International -do- Golden Arsenal Sugar Alpine -do- ECO Joshua Park Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CMA CGM Bianca Container CMA CGM PAK Oct 22nd, 2025 Hansa Africa Container CMA CGM PAK -do- Wan Hai-358 Container GAC -do- Bolan Mogas Alpine -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025