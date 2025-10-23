KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (October 22, 2025).
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1 Nil
MW-2 Stoja Iron Ore Crystal Oct 17th, 2025
Sea Serv
MW-4 Nil
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT Christina-V Coal Ocean World Oct 20th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT Bum Shin Palm oil Alpine Oct 21st, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO Clear Stars Mogas Alpine Oct 19th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP Vega Fartilizer Bulk Oct 17th, 2025
Falktind Shipping
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC LPG TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC Venus-9 LPG M International Oct 20th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL ELM Chemicals Alpine Oct 21st, 2025
Galaxy
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
=============================================================================
Istanbul-M Sugar PNSC Oct 22nd, 2025
Bags
Al-Rayyan LNG GSA -do-
CMA CGM
Zanzibar Container CMA CGM PAK -do-
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Stoja Iron Ore Crystal Sea Serv Oct 22nd, 2025
Clear Stars Mogas Alpine -do-
ELM Galaxy Chemicals Alpine -do-
Christina-V Coal Ocean World -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
RC Aspelia Sugar Sea Trade Shipp Oct 22nd, 2025
Epic Susak LPG Universal Ship -do-
Al-Areesh LNG GSA -do-
Romance Fuel oil Alpine Waiting for Berths
Bituman Kosei Bituman Trans Marine -do-
Amir Gas LPG M International -do-
Golden Arsenal Sugar Alpine -do-
ECO
Joshua Park Palm oil Alpine -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
CMA CGM
Bianca Container CMA CGM PAK Oct 22nd, 2025
Hansa Africa Container CMA CGM PAK -do-
Wan Hai-358 Container GAC -do-
Bolan Mogas Alpine -do-
=============================================================================
