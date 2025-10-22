Markets Print 2025-10-22
LME official prices
LONDON: The following were Monday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
LONDON: The following were Monday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2771.00 2773.00
3-month 2765.00 2766.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10580.50 10581.00
3-month 10610.00 10615.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3158.00 3159.00
3-month 2944.00 2946.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14920.00 14925.00
3-month 15110.00 15125.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1937.00 1938.00
3-month 1980.00 1980.50
=========================================
Source: London Metals Exchange.
Copyright Business Recorder, 2025
Comments