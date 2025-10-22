Markets Print 2025-10-22
Kibor interbank offered rates
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Tuesday (October 21, 2025).
KIBOR
Tenor BID OFFER
1-Week 10.87 11.37
2-Week 10.86 11.36
1-Month 10.88 11.38
3-Month 10.90 11.15
6-Month 10.93 11.18
9-Month 10.90 11.40
1-Year 10.90 11.40
Data source: SBP
