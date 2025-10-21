Markets Print 2025-10-21
LME official prices
LONDON: The following were Tuesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2789.00 2789.50
3-month 2774.00 2776.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10527.00 10527.50
3-month 10565.00 10570.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3078.00 3080.00
3-month 2946.00 2948.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14925.00 14930.00
3-month 15125.00 15130.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1935.00 1936.00
3-month 1976.50 1977.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
