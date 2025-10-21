KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (October 20, 2025).
=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth Ship Working Agent Berthing
No. Date
=============================================================================
Op-2 Chemroad Load Apline Marine 20-10-2025
Chemical Services
B-4 Florencia DiscSugar Bulk Shipping 08-10-2025
Agencies
B-5 Infinity K Disc Sugar Waterlink 08-10-2025
Pakistan
B-6/B-7 Xin Pu Dis/Load Cosco Shipping 18-10-2025
Dong Containers Line Pak
B-8/B-9 Hiranya Dis/Load United Marine 19-10-2025
Bhum Containers Agencies
B-10/B-11 Young Glory Load Ocean Services 17-10-2025
Clinkera
B-11/B-12 Kouros Disc (Dap) Bulk Shipping 10-10-2025
Diamond Agencies
B-13/B-14 Tian Disc Legend Shipping 18-10-2025
Sceng 27 General &Logistics
Cargo
B-14/B-15 Genoa Load Bulk Shipping 19-10-2025
Clinkera Agencies
B-16/B-17 Densa Disc Seahawks 18-10-2025
Eagle General Asia Global
Cargo
Nmb-1 Al Khaiber Load Rice Noor Sons 07-09-2025
Nmb-1 Mobin Load Rice Noor Sons 03-10-2025
Nmb-2 Muslim Load Rice Al Faizan 12-08-2025
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-26/B-27 Oocl Dis/Load Oocl Pakistan 18-10-2025
LeHavre Containers
B-28/B-29 X-Press Dis/Load X-Press 19-10-2025
Containers Feeders
Kohima Ship Agency Pak
B-29/B-30 Yuan Xiang Dis/Load Feeder 19-10-2025
Containers Logistics
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-1 Gfs Juno Dis/Load Eastwind Shippi 19-10-2025
Containers Company
Sapt-2 Eleni T Dis/Load Gao Pakistan 19-10-2025
Containers
Sapt-3 X-Press Dis/Load X-Press Feeders 20-10-2025
Berdsey Containers Ship Agency Pak
Sapt-4 Oocl Atlanta Dis/Load Cosco Shipping 19-10-2025
Containers Ling Pak
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of Expected Expected Arrival Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
X-Press Kohim 20-10-2025 Dis/Load X-Press Feeders
Containers Ship Agency Pak
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Woodchip 20-10-2025 D/3973 Lube Oil -
Stolt Loyalty 20-10-2025 D/L 6500 Chemical Asia Marine
Helen 20-10-2025 D/4000 Cemical Alpine Marine
Services
MscOrsola 20-10-2025 D/L Container Msc Agency
Pakistan
Cma Cgm 20-10-2025 D/L Container Merchant Shipping
Zanzibar
Hui Fa 20-10-2025 D/L Container Msc Agency
Pakistan
Lowlands Angel 20-10-2025 L/44000 Cement Evergreen Shipping
& Logistics
Elm Galaxy 21-10-2025 D/73000 Crude Oil Alpine Marine
Services
P.Aliki 21-10-2025 D/48500 MOGAS Pakistan National
Ship
Nave 21-10-2025 D/7300 Container Gac Pakistan
Andromeda
Apl Antwerp 21-10-2025 D/L Container Cma Cgm Pakistan
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of Departure Ships Departures Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Uacc Riyadh 20-10-2025 Tanker -
Ile De Batz 20-10-2025 Cable Layar -
Nara 20-10-2025 Container Ship -
Seaspan Beauty 20-10-2025 Container Ship -
Meghna Sun 20-10-2025 Rice -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1 Istanbul-M Sugar Bags PNSC Oct 7th, 2025
MW-2 Stoja Iron Ore Crystal Oct 17th, 2025
Sea Serv
MW-4 Nil
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT Royal Chiba Coal Trade 2 Shore Oct 18th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
Port Qasim Electric Power Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
PQEPT Ipsea Coal Alpine Oct 19th, 2025
Colossus
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT Venus-3 Palm oil Alpine Oct 19th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
2nd Container Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
QICT MSC Ingrid Container MSC PAK Oct 19th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO Clear Stars Mogas Alpine Oct 19th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP Vega Falktind Fartilizer Bulk Shipping Oct 17th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC LPG TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC Avon LPG M Oct 15th, 2025
International
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL Epic Sunter LPG Alpine Oct 19th, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
MSC Ingrid Container MSC PAK October 20th, 2025
Epic Sunter LPG Alpine -do-
Avon LPG M International -do-
Royal Chiba Coal Trade 2 Shore -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
Venus-9 LPG M International October 20th, 2025
Epic Susak LPG Universal Ship -do-
Al-Rayyan LNG GSA -do-
RC Aspelia Sugar Sea Trade Shipp Waiting for Berths
Amir Gas LPG M International -do-
Golden Arsenal Sugar Alpine -do-
Bituman Kosei Bituman Trans Marine -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
Christina-V Coal Ocean World October 20th, 2025
Eleni-T Container GAC -do-
=============================================================================
