Markets Print 2025-10-21

Shipping Intelligence

Published 21 Oct, 2025 06:11am

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (October 20, 2025).

=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth             Ship           Working        Agent                Berthing
No.                                                                      Date
=============================================================================
Op-2              Chemroad       Load           Apline Marine      20-10-2025
                                 Chemical       Services
B-4               Florencia      DiscSugar      Bulk Shipping      08-10-2025
                                                Agencies
B-5               Infinity K     Disc Sugar     Waterlink          08-10-2025
                                                Pakistan
B-6/B-7           Xin Pu         Dis/Load       Cosco Shipping     18-10-2025
                  Dong           Containers     Line Pak
B-8/B-9           Hiranya        Dis/Load       United Marine      19-10-2025
                  Bhum           Containers     Agencies
B-10/B-11         Young Glory    Load           Ocean Services     17-10-2025
                                 Clinkera
B-11/B-12         Kouros         Disc (Dap)     Bulk Shipping      10-10-2025
                  Diamond                       Agencies
B-13/B-14         Tian           Disc           Legend Shipping    18-10-2025
                  Sceng 27       General        &Logistics
                                 Cargo
B-14/B-15         Genoa          Load           Bulk Shipping      19-10-2025
                                 Clinkera       Agencies
B-16/B-17         Densa          Disc           Seahawks           18-10-2025
                  Eagle          General        Asia Global
                                 Cargo
Nmb-1             Al Khaiber     Load Rice      Noor Sons          07-09-2025
Nmb-1             Mobin          Load Rice      Noor Sons          03-10-2025
Nmb-2             Muslim         Load Rice      Al Faizan          12-08-2025
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-26/B-27         Oocl           Dis/Load       Oocl Pakistan      18-10-2025
                  LeHavre        Containers
B-28/B-29         X-Press        Dis/Load       X-Press            19-10-2025
                                 Containers     Feeders
                  Kohima         Ship Agency Pak
B-29/B-30         Yuan Xiang     Dis/Load       Feeder             19-10-2025
                                 Containers     Logistics
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-1            Gfs Juno       Dis/Load       Eastwind Shippi    19-10-2025
                                 Containers     Company
Sapt-2            Eleni T        Dis/Load       Gao Pakistan       19-10-2025
                                 Containers
Sapt-3            X-Press        Dis/Load       X-Press Feeders    20-10-2025
                  Berdsey        Containers     Ship Agency Pak
Sapt-4            Oocl Atlanta   Dis/Load       Cosco Shipping     19-10-2025
                                 Containers     Ling Pak
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of           Expected       Expected Arrival                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
X-Press Kohim     20-10-2025     Dis/Load                     X-Press Feeders
                                 Containers                   Ship Agency Pak
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Woodchip          20-10-2025     D/3973 Lube Oil                            -
Stolt Loyalty     20-10-2025     D/L 6500 Chemical                Asia Marine
Helen             20-10-2025     D/4000 Cemical                 Alpine Marine
                                                                     Services
MscOrsola         20-10-2025     D/L Container                     Msc Agency
                                                                     Pakistan
Cma Cgm           20-10-2025     D/L Container              Merchant Shipping
Zanzibar
Hui Fa            20-10-2025     D/L Container                     Msc Agency
                                                                     Pakistan
Lowlands Angel    20-10-2025     L/44000 Cement            Evergreen Shipping
                                                                  & Logistics
Elm Galaxy        21-10-2025     D/73000 Crude Oil              Alpine Marine
                                                                     Services
P.Aliki           21-10-2025     D/48500 MOGAS              Pakistan National
                                                                         Ship
Nave              21-10-2025     D/7300 Container                Gac Pakistan
Andromeda
Apl Antwerp       21-10-2025     D/L Container               Cma Cgm Pakistan
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of           Departure      Ships Departures                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Uacc Riyadh       20-10-2025     Tanker                                     -
Ile De Batz       20-10-2025     Cable Layar                                -
Nara              20-10-2025     Container Ship                             -
Seaspan Beauty    20-10-2025     Container Ship                             -
Meghna Sun        20-10-2025     Rice                                       -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth             Vessel         Working        Agent                Berthing
                                                                         Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1              Istanbul-M     Sugar Bags     PNSC            Oct 7th, 2025
MW-2              Stoja          Iron Ore       Crystal        Oct 17th, 2025
                                                Sea Serv
MW-4              Nil
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT              Royal Chiba    Coal           Trade 2 Shore  Oct 18th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
Port Qasim Electric Power Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
PQEPT             Ipsea          Coal           Alpine         Oct 19th, 2025
                  Colossus
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT               Venus-3        Palm oil       Alpine         Oct 19th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
2nd Container Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
QICT              MSC Ingrid     Container      MSC PAK        Oct 19th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO             Clear Stars    Mogas          Alpine         Oct 19th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP               Vega Falktind  Fartilizer     Bulk Shipping  Oct 17th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC LPG TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC Avon         LPG            M              Oct 15th, 2025
                                 International
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL              Epic Sunter    LPG            Alpine         Oct 19th, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel            Commodity      Ship Agent                    Departure Date
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
MSC Ingrid        Container      MSC PAK                   October 20th, 2025
Epic Sunter       LPG            Alpine                                  -do-
Avon              LPG            M International                         -do-
Royal Chiba       Coal           Trade 2 Shore                           -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
Venus-9           LPG            M International           October 20th, 2025
Epic Susak        LPG            Universal Ship                          -do-
Al-Rayyan         LNG            GSA                                     -do-
RC Aspelia        Sugar          Sea Trade Shipp           Waiting for Berths
Amir Gas          LPG            M International                         -do-
Golden Arsenal    Sugar          Alpine                                  -do-
Bituman Kosei     Bituman        Trans Marine                            -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
Christina-V       Coal           Ocean World               October 20th, 2025
Eleni-T           Container      GAC                                     -do-
=============================================================================

