BML 7.96 Increased By ▲ 0.43 (5.71%)
BOP 34.78 Decreased By ▼ -0.75 (-2.11%)
CNERGY 8.32 Increased By ▲ 0.18 (2.21%)
CPHL 92.97 Increased By ▲ 1.04 (1.13%)
DCL 13.96 Decreased By ▼ -0.34 (-2.38%)
DGKC 244.17 Decreased By ▼ -0.02 (-0.01%)
FCCL 57.19 Decreased By ▼ -0.01 (-0.02%)
FFL 21.02 Decreased By ▼ -0.19 (-0.9%)
GCIL 31.53 Increased By ▲ 0.46 (1.48%)
HUBC 219.14 Increased By ▲ 1.10 (0.5%)
KEL 7.70 Increased By ▲ 0.05 (0.65%)
KOSM 7.02 Increased By ▲ 0.02 (0.29%)
LOTCHEM 27.61 Increased By ▲ 0.25 (0.91%)
MLCF 102.54 Increased By ▲ 0.07 (0.07%)
NBP 208.77 Decreased By ▼ -1.80 (-0.85%)
PAEL 55.39 Decreased By ▼ -0.77 (-1.37%)
PIAHCLA 24.87 Increased By ▲ 2.26 (10%)
PIBTL 15.14 Increased By ▲ 0.17 (1.14%)
POWER 18.17 Decreased By ▼ -0.16 (-0.87%)
PPL 186.12 Increased By ▲ 1.47 (0.8%)
PREMA 42.40 Decreased By ▼ -0.18 (-0.42%)
PRL 36.21 Decreased By ▼ -0.93 (-2.5%)
PTC 38.46 Increased By ▲ 0.50 (1.32%)
SNGP 129.67 Decreased By ▼ -3.18 (-2.39%)
SSGC 40.23 Decreased By ▼ -0.77 (-1.88%)
TELE 11.34 Increased By ▲ 1.03 (9.99%)
TPLP 11.80 Decreased By ▼ -0.01 (-0.08%)
TREET 28.70 Decreased By ▼ -0.38 (-1.31%)
TRG 73.72 Decreased By ▼ -1.86 (-2.46%)
WTL 2.09 Increased By ▲ 0.35 (20.11%)
BR100 17,259 Decreased By -105.3 (-0.61%)
BR30 55,265 Increased By 69.4 (0.13%)
KSE100 164,445 Decreased By -1241.7 (-0.75%)
KSE30 50,467 Decreased By -456 (-0.9%)
Markets Print 2025-10-17

PMEX daily trading report

Recorder Report Published October 17, 2025 Updated October 17, 2025 07:59am

KARACHI: On Thursday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS, and Indices was recorded at PKR 116.123 billion, with a total of 91,197 lots traded. Major business was contributed by Gold, amounting to PKR 82.857 billion, followed by Silver (PKR 16.055 billion), COTS (PKR 4.705 billion), Platinum (PKR 4.991 billion), NSDQ 100 (PKR 2.970 billion), SP500 (PKR 1.186 billion), Crude Oil (PKR 932.921 million), Japan Equity 225/USD (PKR 810.000 million), Palladium (PKR 763.294 million), Copper (PKR 302.600 million), DJ (PKR 183.396 million), Natural Gas (PKR 287.129 million), Brent (PKR 31.876 million), and Aluminium (PKR 5.284 million).

In Agricultural commodities, 10 lots amounting to PKR 49.118 million were traded, comprising Cotton (PKR 4.488 million), Corn (PKR 17.488 million), Wheat (PKR 6.965 million), and Soybean (PKR 14.177 million).

