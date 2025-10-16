KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (October 15, 2025).
=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth Ship Working Agent Berthing
No. Date
=============================================================================
Op-1 M.T Disc Pakistan 13-10-2025
Shalamar Crude Oil National Ship
Op-2 Uog Disc Apline Marine 14-10-2025
Harriet G Mogas Services
B-1 Solar Disc Gac Pakistan 15-10-2025
Suzanne Base Oil
B-2 Putuoshan Load Eastwind 12-10-2025
Ethanol Shipping Co
B-4 Morning Load Rice Evergreen Sip 06-10-2025
& Logistics
B-5 Infinity K Disc Waterlink 08-10-2025
Sugar Pakistan
B-10/B-11 Erlin Disc Seahawks 12-10-2025
General Asia Global
Cargo
B-11/B-12 Kouros Disc Bulk Shipping 10-10-2025
Diamond (Dap) Agencies
B-13/B-14 Union Load Bulk Shipping -
Explorer Clinkers Agencies
B-14/B-15 Dolphin 707 - Seahawks 15-10-2025
Asia Global
B-16/B-17 Florencia Disc.Sugar Bulk Shipping 08-10-2025
Agencies
Nmb-1 Habibl Load Rice N.S.Shipping 28-08-2025
Line
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-25 Bbc Leer Disc Gulf Maritime 12-10-2025
General Services
Cargo
B-26/B-27 Oocl Dis/Load Oocl Pakistan 14-10-2025
Jakarta Containers
B-28/B-29 Northern Dis/Load Oceansea 13-10-2025
Practise Containers Shipping
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-1 Ts Keelung Dis/Load Sharaf Shipping 14-10-2025
Containers Agency
Sapt-3 Msc Jewel Dis/Load Msc Agency 14-10-2025
Containers Pakistan
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of Expected Expected Arrival Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Northern 14-10-2025 Dis/Load Oceansea
Practise Containers Shipping
Putuosgan 14-10-2025 Load Ethanol Eastwind Shipping
Company
Ts Keelung 14-10-2025 Dis/Load Sharaf Shipping
Containers Agency
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Celsus Emmen 15-10-2025 D/L Container Oceansea Shipping
Hong Li 15-10-2025 D/L Container Freight Connection
Yuan Yang Pakistan
Sc Citrine 16-10-2025 D/3200 Base Oil Alpine Marine Services
One Reliality 16-10-2025 D/L Container Ocean Network
Express Pakistan
Xin Pu Dong 16-10-2025 D/L Container Cosco Shipping
Line Pak
Boson 16-10-2025 D/L Container Anchor Logistics
Spirit Of
Bertram 16-10-2025 D/L Container Cma Cgm Pakistan
Hmm Sky 16-10-2025 D/L Container United Marine
Agencies
Toyo Peony 16-10-2025 L/1000 Cement Tradelink
International
Seamec 16-10-2025 L/25000 Crystal Sea Services
Gallant Barite Lumps
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of Departure Ships Departures Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Ts Dalian 15-10-2025 Container Ship -
Manrsk
Kowloon 15-10-2025 Container Ship -
Seamec
Gallant 15-10-2025 Bulk -
X-Press
Dhaulagiri 15-10-2025 Container Ship -
Gfs Genesis 15-10-2025 Container Ship -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1 Kouros Cement/ Bulk Shipp Oct 13th, 2025
Leader Rice
MW-2 Istanbul-M Sugar PNSC Oct 7th, 2025
Bags
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT Lausanne Coal GSA Oct 12th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT Sheng Palm oil Alpine Oct 14th, 2025
Huang
-----------------------------------------------------------------------------
2nd Container Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
QICT Hua Chaung Container CMA CGM PAK Oct 14th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO Al-Salam-II Gas oil Associate Oct 14th, 2025
Liner
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP Meghna Sun Rice Crystal Oct 11th, 2025
Sea Ship
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL Maya Gas-1 LPG M Oct 14th, 2025
International
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Al-Salam-II Gas oil Associate Liner Oct 15th, 2025
GFS Genesis Container East Wind -do-
Hua Chaung Container CMA CGM PAK -do-
Maya Gas-1 LPG M International -do-
Lausanne Coal GSA -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
GFS Genesis Container East Wind Oct 15th, 2025
Hansa Africa Container GAC -do-
Kaisa-1 LPG M International -do-
Zekreet LNG GSA -do-
Vega Falktind Fertilizer Bulk Shipping Waiting for Berths
RC Aspelia Sugar Sea Trade Shipp -do-
=============================================================================
