Markets Print 2025-10-16

Shipping Intelligence

Published 16 Oct, 2025 06:21am

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (October 15, 2025).

=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth             Ship           Working        Agent                Berthing
No.                                                                      Date
=============================================================================
Op-1              M.T            Disc           Pakistan           13-10-2025
                  Shalamar       Crude Oil      National Ship
Op-2              Uog            Disc           Apline Marine      14-10-2025
                  Harriet G      Mogas          Services
B-1               Solar          Disc           Gac Pakistan       15-10-2025
                  Suzanne        Base Oil
B-2               Putuoshan      Load           Eastwind           12-10-2025
                                 Ethanol        Shipping Co
B-4               Morning        Load Rice      Evergreen Sip      06-10-2025
                                                & Logistics
B-5               Infinity K     Disc           Waterlink          08-10-2025
                                 Sugar          Pakistan
B-10/B-11         Erlin          Disc           Seahawks           12-10-2025
                                 General        Asia Global
                                 Cargo
B-11/B-12         Kouros         Disc           Bulk Shipping      10-10-2025
                  Diamond        (Dap)          Agencies
B-13/B-14         Union          Load           Bulk Shipping               -
                  Explorer       Clinkers       Agencies
B-14/B-15         Dolphin 707    -              Seahawks           15-10-2025
                                                Asia Global
B-16/B-17         Florencia      Disc.Sugar     Bulk Shipping      08-10-2025
                                                Agencies
Nmb-1             Habibl         Load Rice      N.S.Shipping       28-08-2025
                                                Line
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-25              Bbc Leer       Disc           Gulf Maritime      12-10-2025
                                 General        Services
                                 Cargo
B-26/B-27         Oocl           Dis/Load       Oocl Pakistan      14-10-2025
                  Jakarta        Containers
B-28/B-29         Northern       Dis/Load       Oceansea           13-10-2025
                  Practise       Containers     Shipping
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-1            Ts Keelung     Dis/Load       Sharaf Shipping    14-10-2025
                                 Containers     Agency
Sapt-3            Msc Jewel      Dis/Load       Msc Agency         14-10-2025
                                 Containers     Pakistan
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of           Expected       Expected Arrival                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Northern          14-10-2025     Dis/Load                            Oceansea
Practise                         Containers                          Shipping
Putuosgan         14-10-2025     Load Ethanol               Eastwind Shipping
                                                                      Company
Ts Keelung        14-10-2025     Dis/Load                     Sharaf Shipping
                                 Containers                            Agency
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Celsus Emmen      15-10-2025     D/L Container              Oceansea Shipping
Hong Li           15-10-2025     D/L Container             Freight Connection
Yuan Yang                                                            Pakistan
Sc Citrine        16-10-2025     D/3200 Base Oil       Alpine Marine Services
One Reliality     16-10-2025     D/L Container                  Ocean Network
                                                             Express Pakistan
Xin Pu Dong       16-10-2025     D/L Container                 Cosco Shipping
                                                                     Line Pak
Boson             16-10-2025     D/L Container               Anchor Logistics
Spirit Of
Bertram           16-10-2025     D/L Container               Cma Cgm Pakistan
Hmm Sky           16-10-2025     D/L Container                  United Marine
                                                                     Agencies
Toyo Peony        16-10-2025     L/1000 Cement                      Tradelink
                                                                International
Seamec            16-10-2025     L/25000                 Crystal Sea Services
Gallant                          Barite Lumps
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of           Departure      Ships Departures                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Ts Dalian         15-10-2025     Container Ship                             -
Manrsk
Kowloon           15-10-2025     Container Ship                             -
Seamec
Gallant           15-10-2025     Bulk                                       -
X-Press
Dhaulagiri        15-10-2025     Container Ship                             -
Gfs Genesis       15-10-2025     Container Ship                             -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth             Vessel         Working        Agent                Berthing
                                                                         Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1              Kouros         Cement/        Bulk Shipp     Oct 13th, 2025
                  Leader         Rice
MW-2              Istanbul-M     Sugar          PNSC            Oct 7th, 2025
                                 Bags
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT              Lausanne       Coal           GSA            Oct 12th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT               Sheng          Palm oil       Alpine         Oct 14th, 2025
                  Huang
-----------------------------------------------------------------------------
2nd Container Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
QICT              Hua Chaung     Container      CMA CGM PAK    Oct 14th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO             Al-Salam-II    Gas oil        Associate      Oct 14th, 2025
                                                Liner
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP               Meghna Sun     Rice           Crystal        Oct 11th, 2025
                                                Sea Ship
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL              Maya Gas-1     LPG            M              Oct 14th, 2025
                                                International
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel            Commodity      Ship Agent                    Departure Date
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Al-Salam-II       Gas oil        Associate Liner               Oct 15th, 2025
GFS Genesis       Container      East Wind                               -do-
Hua Chaung        Container      CMA CGM PAK                             -do-
Maya Gas-1        LPG            M International                         -do-
Lausanne          Coal           GSA                                     -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
GFS Genesis       Container      East Wind                     Oct 15th, 2025
Hansa Africa      Container      GAC                                     -do-
Kaisa-1           LPG            M International                         -do-
Zekreet           LNG            GSA                                     -do-
Vega Falktind     Fertilizer     Bulk Shipping             Waiting for Berths
RC Aspelia        Sugar          Sea Trade Shipp                         -do-
=============================================================================

