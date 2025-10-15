BML 7.56 Decreased By ▼ -0.07 (-0.92%)
BOP 35.70 Increased By ▲ 1.07 (3.09%)
CNERGY 8.29 Increased By ▲ 0.05 (0.61%)
CPHL 94.99 Decreased By ▼ -0.07 (-0.07%)
DCL 14.42 Increased By ▲ 0.06 (0.42%)
DGKC 250.75 Increased By ▲ 1.00 (0.4%)
FCCL 58.50 Increased By ▲ 0.44 (0.76%)
FFL 21.64 Increased By ▲ 0.05 (0.23%)
GCIL 31.75 Increased By ▲ 0.32 (1.02%)
HUBC 218.51 Increased By ▲ 0.99 (0.46%)
KEL 7.21 Increased By ▲ 0.10 (1.41%)
KOSM 7.15 Increased By ▲ 0.04 (0.56%)
LOTCHEM 27.25 Decreased By ▼ -0.12 (-0.44%)
MLCF 106.50 Increased By ▲ 0.93 (0.88%)
NBP 211.69 Increased By ▲ 4.68 (2.26%)
PAEL 56.85 Decreased By ▼ -0.31 (-0.54%)
PIAHCLA 21.50 Increased By ▲ 0.95 (4.62%)
PIBTL 15.00 Increased By ▲ 0.13 (0.87%)
POWER 18.50 Increased By ▲ 0.27 (1.48%)
PPL 192.22 Increased By ▲ 3.83 (2.03%)
PREMA 43.02 Increased By ▲ 0.38 (0.89%)
PRL 38.15 Decreased By ▼ -0.13 (-0.34%)
PTC 37.40 Increased By ▲ 0.35 (0.94%)
SNGP 130.00 Increased By ▲ 2.41 (1.89%)
SSGC 41.09 Increased By ▲ 0.45 (1.11%)
TELE 10.10 Decreased By ▼ -0.05 (-0.49%)
TPLP 11.89 Decreased By ▼ -0.06 (-0.5%)
TREET 29.41 Increased By ▲ 0.13 (0.44%)
TRG 77.00 Increased By ▲ 0.33 (0.43%)
WTL 1.70 Decreased By ▼ -0.01 (-0.58%)
BR100 17,345 Increased By 26.1 (0.15%)
BR30 55,387 Increased By 179.5 (0.33%)
KSE100 166,052 Increased By 575.6 (0.35%)
KSE30 51,115 Increased By 80.1 (0.16%)
Markets

PMEX daily trading report

October 15, 2025

KARACHI: On Tuesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS, and Indices was recorded at PKR 101.225 billion, with a total of 90,234 lots traded.

Major business was contributed by Gold, amounting to PKR 66.258 billion, followed by Silver (PKR 19.266 billion), COTS (PKR 3.776 billion), Platinum (PKR 4.984 billion), NSDQ 100 (PKR 3.078 billion), Crude Oil (PKR 1.502 billion), SP500 (PKR 809.245 million), Copper (PKR 904.356 million), DJ (PKR 272.691 million), Palladium (PKR 339.977 million), Natural Gas (PKR 259.591 million), Brent (PKR 34.323 million), Aluminium (PKR 15.176 million), and Japan Equity 225 (PKR 13.088 million).

In Agricultural commodities, 8 lots amounting to PKR 80.773 million were traded, comprising Cotton (PKR 9.922 million), Wheat (PKR 14.030 million), and Soybean (PKR 56.821 million). Corn recorded no trading activity for the day.

