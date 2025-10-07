BML 8.23 Increased By ▲ 0.09 (1.11%)
BOP 35.68 Increased By ▲ 3.29 (10.16%)
CNERGY 8.69 Decreased By ▼ -0.14 (-1.59%)
CPHL 96.51 Decreased By ▼ -0.92 (-0.94%)
DCL 14.62 Decreased By ▼ -0.27 (-1.81%)
DGKC 250.27 Decreased By ▼ -3.18 (-1.25%)
FCCL 59.98 Increased By ▲ 0.34 (0.57%)
FFL 21.43 Increased By ▲ 0.37 (1.76%)
GCIL 31.22 Decreased By ▼ -1.68 (-5.11%)
HUBC 219.70 Decreased By ▼ -4.13 (-1.85%)
KEL 7.06 Decreased By ▼ -0.12 (-1.67%)
KOSM 7.21 Increased By ▲ 0.31 (4.49%)
LOTCHEM 27.75 Increased By ▲ 0.05 (0.18%)
MLCF 106.58 Decreased By ▼ -0.87 (-0.81%)
NBP 213.65 Decreased By ▼ -7.55 (-3.41%)
PAEL 58.19 Decreased By ▼ -0.44 (-0.75%)
PIAHCLA 21.82 Increased By ▲ 0.57 (2.68%)
PIBTL 15.65 Decreased By ▼ -0.20 (-1.26%)
POWER 18.65 Increased By ▲ 0.15 (0.81%)
PPL 199.10 Increased By ▲ 0.30 (0.15%)
PREMA 43.98 Decreased By ▼ -0.52 (-1.17%)
PRL 37.60 Decreased By ▼ -0.94 (-2.44%)
PTC 32.07 Increased By ▲ 2.55 (8.64%)
SNGP 132.30 Decreased By ▼ -2.08 (-1.55%)
SSGC 43.40 Increased By ▲ 1.72 (4.13%)
TELE 8.82 Decreased By ▼ -0.09 (-1.01%)
TPLP 10.94 Decreased By ▼ -0.14 (-1.26%)
TREET 29.07 Increased By ▲ 0.95 (3.38%)
TRG 72.99 Increased By ▲ 0.10 (0.14%)
WTL 1.70 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 17,523 Decreased By -53.3 (-0.3%)
BR30 56,245 Decreased By -294.7 (-0.52%)
KSE100 167,328 Decreased By -424.6 (-0.25%)
KSE30 51,545 Decreased By -242.1 (-0.47%)
Oct 07, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Print Print 2025-10-07

The Weather

Recorder Report Published 07 Oct, 2025 05:58am

KARACHI: The weather report on Monday (October 06, 2025) and the forecast for Tuesday (October 07, 2025) 

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         36-28 (ºC) 55-00 (%)        38-23 (ºC) 00-00 (%)
Karachi           33-27 (ºC) 55-00 (%)        34-24 (ºC) 00-00 (%)
Lahore            32-20 (°C) 55-00 (%)        26-19 (°C) 99-00 (%)
Larkana           40-24 (°C) 01-00 (%)        37-21 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas        36-27 (°C) 55-00 (%)        37-22 (°C) 01-00 (%)
Muzaffarabad      23-15 (ºC) 57-00 (%)        18-13 (ºC) 89-00 (%)
Peshawar          29-19 (ºC) 88-00 (%)        23-17 (ºC) 55-00 (%)
Quetta            26-04 (ºC) 00-00 (%)        22-03 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        26-18 (ºC) 69-00 (%)        21-16 (ºC) 90-00 (%)
Sukkur            39-25 (ºC) 01-00 (%)        35-22 (ºC) 01-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       06:15 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:24 am                  (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

weather report weather forecast pakistan weather

Comments

200 characters

The Weather

Pakistan’s GDP growth to remain modest at 2.6% in FY26 amid flood impact: World Bank

Profit-taking returns as KSE-100 sheds over 800 points

Intra-day update: rupee registers gain against US dollar

Flood-hit families: Punjab cabinet approves disbursement of relief funds

Pakistan’s HUBCO charts diversification path with smelter, SPM, and EV

Malaysia’s Gobi Partners keen in strengthening Pakistan’s digital sector

IMF, Pakistan mull cutting GDP growth forecast to 3.5pc

Oil extends gains on smaller-than-expected OPEC+ output hike

Revised trade data: SBP sees no major impact on C/A statistics

Pakistan, Malaysia sign six accords: Malaysia to import USD200m meat

Read more stories